Scopri UNO FLIP!: il rivoluzionario gioco di carte a soli 5,99€ su Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon è anche l’occasione per scoprire nuovi modi per divertirsi in compagnia con amici e parenti. Conoscevi UNO FLIP!? Parliamo di una variante del famoso gioco di carte che oggi puoi acquistare in sconto a soli 5,99 euro: un prezzo bassissimo per portarti a casa un gioco molto divertente e che aggiunge un po’ di pepe alle sue classiche regole.

UNO FLIP!: come funziona?

UNO FLIP! è la nuova incarnazione del mitico UNO, arricchito da varianti elettrizzanti che aggiungono un tocco di adrenalina al divertimento. Il mazzo di carte fronte/retro e la carta speciale FLIP portano la competitività a nuovi livelli, offrendo un’esperienza di gioco mai vista prima.

Grazie alla carta speciale FLIP, ogni partita diventa imprevedibile: basta giocarla e tutte le carte, compreso il mazzo di scarto, vengono capovolte, rivelando un set completamente nuovo di numeri e colori sul lato opposto. Una sorpresa che può cambiare le sorti del gioco in un attimo.

UNO FLIP! introduce anche nuove carte Azione che rivoluzionano la dinamica della partita. Da Pesca Cinque a Salta Tutti, preparati a sfidare amici e familiari in maniera sempre diversa e appassionante.

Ricorda di gridare “UNO” quando rimani con una sola carta in mano, perché in questo gioco ogni strategia conta. Con 112 carte e istruzioni incluse, UNO FLIP! è perfetto per famiglie e giocatori dai 7 anni in su.

Cogli l’occasione del Black Friday e aggiungi un tocco di novità al tuo tempo libero: UNO FLIP! ti aspetta a soli 5,99 euro su Amazon. Acquista ora e vivi un’esperienza di gioco senza precedenti.

