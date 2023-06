In molti Comuni del territorio italiano, soprattutto in quelli più grandi, non è sempre facile muoversi agilmente, qualsiasi sia il nostro mezzo di trasporto preferito. Nell’era del digitale e del progresso tecnologico, è però possibile porre rimedio a questo problema con diverse app per auto, moto e bici, che permettono cioè di usufruire dei servizi di condivisione della mobilità direttamente da smartphone. Altre, poi, sono dedicate a diversi servizi accessori, da tenere sempre a portata di clic.

Prima di snocciolare nella nostra guida quelle migliori e più scaricate da Google Play e App Store, è però buona cosa precisare che non tutte le applicazioni sono disponibili in egual misura nelle nostre città. Un conto è infatti spostarsi in una metropoli come Roma o Milano, un altro in un Comune più piccolo come Firenze o Lecce.

Urbi

Tra le migliori app per auto, moto e bici, è impossibile non menzionare Urbi. L’applicazione propone servizi di mobilità condivisa tra car, scooter sharing e bike sharing, sia in Italia che in Germania, Spagna, Francia, Austria, Portogallo, Svezia, Danimarca, Finlandia, Olanda, Belgio e negli Stati Uniti.

Disponibile per smartphone e tablet Android e per iPhone e iPad, consente di tenere sotto controllo in un’unica schermata lo storico dei viaggi e il loro costo così, e di filtrare la tipologia di veicolo da visualizzare. Chi preferisce non guidare, può anche chiamare un taxi e pagare direttamente via app. Per prendere in prestito qualsiasi mezzo di trasporto è necessario registrarsi al servizio.

Autovelox

Disponibile per il download gratuito sia per Android che per dispositivi iOS, Autovelox è sicuramente l’app giusta per i piloti attenti alle norme relative alla velocità. Rileva infatti tempo reale la presenza di autovelox fissi e mobili, tutor, semafori controllati, sistemi per la rilevazione della velocità media e zone pericolose.

L’app ci avvisa direttamente con una notifica indicandoci la distanza dalla postazione e il limite di velocità su quel tratto. Esistono inoltre avvisi vocali o il calcolo della velocità media. Il database postazioni viene aggiornato in automatico ogni 2 settimane, per guidare sempre i sicurezza.

iPatente

iPatente è l’applicazione ufficiale per Android e iOS messa a disposizione dei cittadini italiani dal Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per controllare i punti patente online senza che sia necessaria la registrazione. Permette di visualizzare non solo il saldo dei punti patente, ma anche i dati della patente e dei veicoli in possesso.

In più va a calcolare il bollo tramite la targa del veicolo, e gestisce scadenze, revisioni, tagliandi, oltre a controlla costantemente il codice della strada e a fornire la modulistica e tutta una serie di strumenti per tenere sotto controllo molti aspetti della propria auto, come ad esempio costi, chilometraggi e scadenze. Comprende anche informazioni su ACI, Motorizzazione e officine autorizzate dal Ministero.

Prezzi Benzina – GPL e Metano

La lista delle migliori app per auto, moto e bici continua con Prezzi Benzina – GPL e Metano per smartphone e tablet Android e per iPhone e iPad. L’applicazione permette di trovare in pochi secondi il distributore di carburante più economico vicino alla propria posizione. In più vi è la possibilità di aggiornare i prezzi del carburante di ogni stazione di servizio, grazie ai feedback degli stessi utenti.

Sulla mappa a schermo, i distributori più economici sono riconoscibili dal colore verde, quelli di colore arancione offrono un prezzo medio, mentre il colore rosso indica i distributori con prezzi superiori alla media. Per ogni distributore l’app dispone di una scheda con le modalità di pagamento, i servizi accessori ed eventuali recensioni da parte di altri utenti.

Wash Out

Wash Out è l’app pensata per l’autolavaggio a domicilio di auto e moto. Con pochi tap si può richiedere il servizio di pulizia del proprio veicolo, personalizzandolo in base alle proprie esigenze specifiche. Esistono infatti pacchetti da combinare con lavaggio interno, esterno e igienizzazione auto a domicilio. L’app è scaricabile sia sui device con sistema operativo Android e sia sui dispositivi equipaggiati con iOS, e una volta inviata la richiesta saranno i Washer specializzati ad arrivare a domicilio e prendersi cura del nostro veicolo.

Il servizio è piuttosto versatile, ed è disponibile sia per la propria vettura privata sia per auto e flotte aziendali. Per prenotare il lavaggio dell’auto o della moto bisogna prima geolocalizzare l’auto e pagare il servizio. Il costo di partenza è di 14,90 euro, che va ad aumentare richiedendo altri servizi come ad esempio la ceratura, l’igienizzazione e l’applicazione di un protettivo per vetri e gomme.

Waze

Una delle migliori app per auto, moto e bici è indubbiamente anche Waze, perché consente di rimanere costantemente al corrente di quanto succede sulla strada da percorrere. L’app, scaricabile su Android e su iOS, informa su traffico, lavori in corso, presenza di polizia e di eventuali incidenti in tempo reale.

Waze è compatibile con Android Auto di Google e può quindi essere visualizzata sullo schermo della vettura. Può essere utilizzata con i comandi vocali e permette di trovare i parcheggi più vicini alla destinazione cercata. In più, è possibile ascoltare in sottofondo musica dai principali servizi di streaming audio, interrotta in casa di segnalazioni dell’app.