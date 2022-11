Android Auto non funziona più su questi smartphone: devi cambiare il tuo

Se hai un vecchio smartphone e utilizzi spesso Android Auto ci sono brutte notizie. Google ha infatti distribuito un nuovo aggiornamento che di fatto taglia fuori alcuni dispositivi più datati, costringendo i loro possessori a non poter più sfruttare il sistema di infotainment.

In particolare, è stato spostato in avanti il requisito minimo per poter sfruttare l’applicazione. Se precedentemente era sufficiente possedere uno smartphone Android 6.0 per poter far funzionare l’app, adesso Google richiede che ci sia almeno Android 8.0 installato sul proprio telefono.

Perché Android Auto non è più compatibile con i vecchi smartphone

Android Auto è stato di recente aggiornato alla versione 7.7, ma adesso per funzionare richiede che lo smartphone su cui è installata l’app sia aggiornato alla build 8.0. Coloro che possiedono un telefono che non è possibile portare a questa versione, se non per vie traverse, sono dunque costretti a rinunciare all’uso dell’applicazione, che permette di collegare il dispositivo al sistema di infotainment di un’auto compatibile.

Vien da sé, che se per te è importantissimo sfruttare questa funzione, o se non altro la trovi molto comoda, la soluzione migliore è acquistare un nuovo smartphone, magari optando per un low cost che ti permetta comunque di avere Android ad una delle ultime versioni. In questo modo potrai tornare ad utilizzare regolarmente Android Auto, stando tranquillo per diverso tempo prima che diventi nuovamente incompatibile.

