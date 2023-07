Scopri come attivare Spotify Premium Student

Spotify è un servizio di streaming musicale amato e utilizzato da tutti, il servizio permette di ascoltare musica, podcast e milioni di brani da qualsiasi dispositivo e in tutto il mondo. Spotify permette anche di scegliere tra una varietà di piani di abbonamento con prezzi vantaggiosi a seconda dell’esigenza, oltre il piano base gratuito, tra questi: Spotify Premium Student un’ottima opportunità per gli studenti che amano la musica e vogliono risparmiare. Infatti, per tutti gli studenti universitari, è possibile approfittare di un’offerta speciale di Spotify: il piano Premium Student, inoltre il primo mese è gratis.

Attivare Spotify Premium Student

Spotify è il mezzo ideale per ascoltare tutta la musica che si desidera, infatti, è disponibile su diversi dispositivi, come computer, smartphone, tablet, altoparlanti intelligenti e console di gioco. È possibile accedere a Spotify gratuitamente, con annunci pubblicitari occasionali, o attivare un abbonamento a Spotify Premium per avere una qualità audio superiore, nessuna interruzione pubblicitaria e la possibilità di scaricare la musica per ascoltarla offline.

Spotify offre anche piani speciali per studenti, famiglie e coppie, con sconti e vantaggi esclusivi. Per iniziare a usare Spotify, è necessario registrare un indirizzo email o accedere con u account come Google, Facebook o Apple. Inoltre, è possibile anche accedere al sito web di Spotify e usare il web player per ascoltare la musica direttamente dal browser.

Tra i diversi piani Spotify Premium Student è il piano di abbonamento a Spotify riservato agli studenti iscritti a un’università accreditata. Il piano permette agli studenti di godere di tutti i benefici di Spotify Premium, ad un prezzo minore e con il primo mese gratuito, benefici come:

Ascoltare milioni di brani senza pubblicità;

Scaricare la musica per ascoltarla offline;

Saltare le canzoni che non si desidera ascoltare;

Sconto speciale per studenti;

Accedere a contenuti esclusivi e podcast originali.

Il piano è quindi dedicato agli studenti per ascoltare milioni di brani senza pubblicità, scaricare la musica per ascoltarla offline, saltare le canzoni ma anche accedere a contenuti esclusivi. Inoltre, sono disponibili anche altri servizi inclusi. Per attivare Spotify Premium Student, è necessario proseguire con questi semplici passaggi:

Andare sul sito di Spotify;

Clicca su “Premium”;

Premere “Visualizza piani”;

Scegliere “Studente” dalla lista;

Selezionare “Inizia”;

Compilare il modulo di verifica di SheerID con i dati personali e quelli dell’università;

Attendere l’email di conferma da parte di SheerID;

Cliccare nell’email di conferma sul link per applicare lo sconto;

Utilizzare il piano Premium Student.

Il primo mese è gratuito per tutti gli studenti che non hanno già provato Premium. Dopodiché l’abbonamento sarà valido per 12 mesi, per il rinnovo dell’abbonamento è necessario verificare ogni volta lo status di studente.

I rinnovi sono consentiti per 3 volte, allo scadere del tempo l’abbonamento si converte automaticamente in abbonamento Premium Individuale. Per verificare lo status di studente, Spotify usa un servizio di terze parti chiamato SheerID, attraverso specifiche richieste il servizio verifica lo stato dello studente, tra le informazioni necessarie l’accesso al portale dell’università o il caricamento di un documento dell’università. In un secondo momento SheerID invierà un’e-mail per confermare l’idoneità.

Come funziona Spotify Premium Student

Spotify Premium Student funziona come un normale abbonamento a Spotify Premium, ma con uno sconto del 50%. Come tutti gli abbonamenti il piano per rimanere attivo si rinnova automaticamente ogni mese, con la possibilità di annullarlo in qualsiasi momento.

Sono presenti dei requisiti necessari per ottenere Spotify Premium Student. Nello specifico per usufruire dell’abbonamento Spotify Premium Student, ecco tutto ciò che serve:

Iscrizione a un’università accreditata;

Avere più di 18 anni;

Verificare lo stato di studente tramite il servizio di terze parti SheerID;

Non aver già usufruito del piano Premium Student in precedenza.

Se sono presenti tutti i requisiti è possibile ottenere Spotify Premium Student per un massimo di 4 anni, ma è necessario rinnovare l’iscrizione ogni 12 mesi verificando nuovamente lo stato di studente.

Piani di abbonamento di Spotify

Spotify offre diversi piani di abbonamento per soddisfare le esigenze e le preferenze di tutti gli utenti. Sono infatti presenti quattro piani di Spotify, ecco quali sono: