Scoperte 16 estensioni per Google Chrome infette e pericolose

Uno dei browser più amati al mondo proprio per la possibilità di personalizzazione, integrando funzionalità interessanti e per alcuni utenti indispensabili, è quello di Big G. Purtroppo però, se le estensioni per Google Chrome sono delizia, a volte possono rivelarsi una croce proprio come queste 16 estensioni infette e pericolose.

Esperti di sicurezza informatica sono riusciti a scovarle. Purtroppo perché non è la prima volta che succede. Sembra uno scherzo, ma solo a fine dello scorso anno ne erano state scoperte esattamente 16 da cancellare. Per fortuna perché in questo modo tutti gli utenti possono verificare se ne hanno una o più installate e quindi rimuoverle subito.

Google Chrome: le 16 estensioni pericolose da cancellare subito

Sono 16 le estensioni per Google Chrome che nascondono pericolose minacce per qualsiasi utente. Spesso, vengono infettate per poter accedere ai dati e alle informazioni sensibili contenuti nel dispositivo della vittima. Diverse sono specializzate nel rubare le informazioni bancarie e le credenziali di accesso ai conti correnti online.

Ecco perché, se ne hai una o più installate sul tuo dispositivo, è importantissimo disinstallarle immediatamente e verificare che non si siano verificati accessi sospetti. In tal caso è fondamentale modificare le password e le credenziali di accesso ai vari servizi utilizzati.

Vediamo insieme quali sono le estensioni per Google Chrome scoperte pericolose:

Blipshot (one click full page screenshots) Emojis – Emoji Keyboard WAToolkit Color Changer for YouTube Video Effects for YouTube and Audio Enhancer Themes for Chrome and YouTube™ Picture in Picture Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker Page Refresh Wistia Video Downloader Super Dark Mode Emoji Keyboard Emojis for Chrome Adblocker for Chrome – NoAds Adblock for You Adblock for Chrome Nimble Capture KProxy

Il fatto che estensioni pericolose riescano a bucare i controlli di sicurezza di Google Chrome è preoccupante. Per questo oggigiorno è sempre più fondamentale integrare sistemi di protezione online e offline che garantiscano sicurezza per le tue informazioni sensibili e i tuoi dati personali, evitando possibili data breach e furto di identità.