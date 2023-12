SCONTO+COUPON per la Friggitrice ad Aria Philips da 4,1L!

La tecnologia Rapid Air è il cuore della Philips Essential Airfryer. Grazie a un sistema di ventilazione circolare, l’aria calda viene distribuita uniformemente all’interno della friggitrice, garantendo una cottura perfetta dei cibi. Il risultato è un piatto gustoso e sano, con una percentuale di grassi nettamente inferiore rispetto alla frittura tradizionale.

Con la Philips Essential Airfryer è possibile inoltre preparare una vasta gamma di piatti, dalle patatine fritte alle verdure grigliate, fino a carne, pesce e dolci. Grazie alla possibilità di regolare la temperatura e il tempo di cottura, è possibile ottenere risultati perfetti per ogni tipo di alimento. La possibilità di cuocere cibi diversi è data anche dalla sua ottima capienza di ben 4,1L!

Questo non è il tradizionale elettrodomestico che può fare solo una cosa, ma la sua natura è versatile dato che può essere utilizzato in diversi modi. Oltre alla frittura, è possibile utilizzare la friggitrice per cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare i cibi.

La Philips Essential Airfryer è la soluzione ideale per chi desidera mangiare sano e gustoso, senza rinunciare alla praticità. È un elettrodomestico versatile e facile da usare, che può essere utilizzato in diversi modi per preparare un’ampia gamma di piatti.