Sconto SHOCK 80% per il campanello smart: a 24€ è da non prendere (Amazon)

Uno spettacolare campanello smart, che si installa molto facilmente, a mini prezzo da Amazon adesso. Complice lo sconto dell’80% puoi prenderlo a 24€ circa appena invece di 124,95€, praticamente un regalo. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Lo installi in un attimo e senza il vincolo di cavi. Infatti, l’unita da esterno è dotata di batteria integrata ricaricabile: potrai posizionarlo ovunque ti serva, avendo solo cura che arrivi correttamente il segnale wireless della rete WiFi. A quel punto, basterà sistemare il chime da interni in casa: suonerà ogni volta che qualcuno preme il tasto del campanello intelligente.

Ogni volta che questo accade, direttamente tramite la tua applicazione per smartphone potrai controllare chi c’è alla porta e sentire anche quello che ha da dire. Infatti, il dispositivo da esterni integra una videocamera e un microfono e non solo: ha a bordo anche uno speaker audio. Grazie a lui, potrai anche tu interagire con la voce, inviando messaggi vocali dal tuo smartphone.

Non manca la visione notturna, per vedere alla perfezione chi c’è anche in assenza di luce ambientale sufficiente, e il rilevamento dei movimenti. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e porta adesso a casa il tuo campanello smart, risparmiando l’80%. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 24€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.