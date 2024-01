SCONTO SCHOCK per il Power Bank con Ricarica Wireless! (25€ in meno!)

Il protagonista di quest’offerta è un Power Bank di altissima qualità e dotato anche di ricarica wireless per i tuoi dispositivi. Parliamo di Belkin MagSafe. Ora, grazie allo sconto potrai risparmiare ben 25€! Il prezzo originale di 69,99€ crolla infatti a soli 44,99€. Analizziamo insieme tutte le caratteristiche!

Il Power Bank di Belkin ricarica il tuo dispositivo senza cavi!

La sua compatibilità MagSafe assicura un collegamento sicuro e preciso con tutti gli iPhone, indipendentemente dalla presenza di una custodia MagSafe. Grazie all’aggancio magnetico, il power bank garantisce una ricarica efficiente e senza intoppi. Questo Power Bank ha una doppia funzionalità, fungendo da pad di ricarica wireless e da power bank portatile. In modalità pad, può ricaricare il tuo iPhone con una potenza massima di 7,5 W. In modalità power bank, è in grado di ricaricare il tuo iPhone o altri dispositivi tramite cavo USB-C.

Il cavo USB-C incluso consente di ricaricare il Power ank da una porta USB-C di un computer o di un caricatore. Dal punto di vista tecnico, il Power Bank Belkin MagSafe vanta una capacità di 10.000 mAh, sufficiente per ricaricare completamente il tuo iPhone fino a tre volte. La presenza di una porta USB-C lo rende versatile per la ricarica sia in ingresso che in uscita.

Con un design compatto e leggero, le dimensioni di soli 9,6 x 6,3 x 1,7 cm e il peso di appena 150 grammi rendono questo Power Bank facilmente trasportabile in borsa o nello zaino. Prodotto dalla rinomata azienda Belkin, leader nel settore degli accessori da oltre 40 anni, il Power Bank Belkin MagSafe offre prestazioni e affidabilità di alta qualità.

Fai tuo l’ottimo Power Bank di Belkin a soli 44,99€, risparmiando 25€ dal prezzo di listino.

