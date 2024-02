SCONTO IMPOSSIBILE per la Friggitrice ad Aria XXL di Moulinex!

Grazie alla tecnologia Extra Crisp, puoi ottenere risultati dorati e croccanti con pochissimo olio o addirittura senza, assicurando una cucina sana e gustosa che delizierà il palato di tutta la famiglia. Ma le possibilità sono infinite con questa friggitrice ad aria. Dotata di 8 programmi predefiniti e una modalità manuale, puoi preparare una vasta gamma di piatti, dai classici come patatine fritte e nuggets, fino a carni succulente, pesce fresco, verdure croccanti e dolci deliziosi. La griglia in alluminio pressofuso garantisce una cottura uniforme e un risultato impeccabile per ogni pietanza.

Con la modalità Intelligent Synchronization, puoi cuocere due ingredienti diversi contemporaneamente, risparmiando tempo e assicurandoti che entrambi siano pronti allo stesso momento. Inoltre, il divisore rimovibile ti consente di personalizzare lo spazio di cottura e preparare un pasto completo in un batter d’occhio, senza dover utilizzare più pentole o padelle.

Grazie alla sua capacità XXL di 6,5 litri, la friggitrice di Moulinex è ideale per soddisfare le esigenze alimentari di tutta la famiglia, consentendo di preparare pasti deliziosi e abbondanti per fino a 8 persone in una sola volta. Inoltre, le sue componenti lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia un gioco da ragazzi, garantendoti una cucina sempre ordinata.