Sconto FUORI SCALA di eBay per Samsung Galaxy A33 5G: crollo del 28%

L’inizio di settimana non poteva partire con una migliore offerta di eBay in ambito mobile: l’eccellente mediogamma Android Samsung Galaxy A33 5G è in vendita con uno sconto immediato del 28%.

Infatti, sfruttando il calo di prezzo di 88€, quest’oggi ti bastano appena 221€ per stringere tra le mani un device di cui non ti pentirai mai; inoltre, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi anche acquistarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Samsung Galaxy A33 5G ha a disposizione la ricetta perfetta per un mediogamma di qualità: monta un bel pannello Infinity-V Super AMOLED da 6.6 pollici ideale per guardare video ad alta risoluzione; un buon processore octa core con cui avviare in un istante tutte le app che vuoi; e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per ore e ore di utilizzo.

Inoltre, come ogni mediogamma Samsung che si rispetti, anche Galaxy A33 5G integra un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da ben 48MP per foto e video di qualità anche per scatti al buio.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di eBay lo smartphone di fascia media di Samsung fintanto che è ancora disponibile lo sconto immediato del 28%; se fai in fretta lo puoi ricevere direttamente a casa con la consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

