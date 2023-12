SCONTO FOLLE per il Samsung Galaxy S23 Ultra! (-490€)

Il Galaxy S23 Ultra si distingue per la sua straordinaria fotocamera, grazie a un sensore principale da 200 megapixel. Questo permette di catturare immagini di una nitidezza e dettaglio eccezionali, persino in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel regala la possibilità di immortalare panorami mozzafiato, mentre il teleobiettivo da 10 megapixel offre uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale 10x.

La fotocamera frontale da 40 megapixel è progettata per regalare selfie impeccabili e consentire videochiamate top-quality, donando una qualità senza precedenti. Con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy S23 Ultra offre una durata eccezionale, perfino durante prolungate sessioni di lavoro. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm garantisce prestazioni elevate e fluide, gestendo senza sforzi anche le attività più impegnative.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici del Galaxy S23 Ultra offre immagini mai viste prima, con colori realistici. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce, poi, un’esperienza di navigazione fluida e piacevole. Per concludere, la S Pen è una penna digitale che arricchisce l’esperienza d’uso del telefono, specialmente per chi ci lavora. Ideale per prendere appunti, disegnare o semplificare la navigazione, la S Pen apre le porte a un mondo di possibilità creative.