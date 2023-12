SCONTO FOLLE per il Caricabatterie da Auto grazie al COUPON

Per non rimanere mai senza energia, ecco il caricabatterie per auto INIU da ben 66W! E ora, con il coupon esclusivo, potrai pagarlo solo 6,74€ invece dei classici 19,99€! Non solo, infatti, vi è un iniziale sconto di 33%, ma con il coupon del 50% il prezzo già abbassato si dimezzerà!

Tutte le caratteristiche del caricabatterie per auto INIU

La tecnologia SmartSplit di INIU offre una distribuzione intelligente della potenza tra le sue due porte USB-C, assicurando una ricarica veloce e sicura per tutti i dispositivi. Ad esempio, è possibile caricare rapidamente un Galaxy S21 all’80% e un iPhone 12 al 60% in soli 30 minuti. L’algoritmo intelligente di SmartSplit assicura una distribuzione uniforme della potenza tra le porte, garantendo la massima velocità di ricarica senza compromettere la sicurezza. Questo caricabatterie è in grado di fornire una potenza di ricarica eccezionale fino a 65W, una caratteristica rara tra i caricabatterie da auto. Una soluzione perfetta per chi viaggia con un laptop e desidera mantenerlo carico durante il tragitto. Questo caricabatterie di INIU è dotato di un display digitale che mostra la tensione in tempo reale della batteria dell’auto, consentendo di verificare rapidamente lo stato prima di mettersi in viaggio. Quest’aggiunta si rivela utile per evitare inconvenienti inaspettati e prevenire guasti improvvisi durante il viaggio. Compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB-C o micro USB, il caricabatterie INIU si adatta perfettamente alle esigenze di chi viaggia con una varietà di dispositivi elettronici. Il caricabatterie è dotato di due porte USB-C PD 3.0 e QC, che consentono di caricare due dispositivi contemporaneamente fino a una potenza totale di 66W.

Non perdere questa folle occasione per far tuo il caricabatterie per auto a soli 6,74€. Ricorda di selezionare il coupon del 50%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.