SCONTO ECLATANTE su eBay per Motorola edge 30 5G al 53% in meno

In anticipo di qualche settimana rispetto alle tanto attese vacanze di Natale, quest’oggi eBay ha intenzione di sbaragliare la concorrenza svelando uno sconto scioccante per l’ottimo mediogamma Motorola edge 30 5G. Infatti, sfruttando il calo di prezzo del 53%, quest’oggi hai la possibilità di spendere la cifra regalo di appena 200€ per stringere tra le mani un device bello e potente – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 229€.

Motorola edge 30 5G ha decisamente tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze: ha un design dal forte sapore premium, costa decisamente poco e monta una scheda tecnica di tutto rispetto.

Motorola edge 30 5G costa davvero una sciocchezza su eBay: occasione imperdibile

Entrando nel dettaglio, lo smartphone del colosso hi-tech ti sorprende fin da subito con un eccellente pannello OLED da 144Hz ad altissima risoluzione; inoltre, sotto la scocca batte un potente processore octa core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, il device è pronto a regalarti emozioni indimenticabili con un modulo fotografico multiplo capeggiato da un sensore principale da 50MP in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli elevatissimi.

Insomma, con un risparmio immediato di ben 229€ su eBay è davvero arrivato il momento di acquistare l’ottimo smartphone a marchio Motorola; mettilo subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida e gratuita in appena 48 ore per riceverlo in anticipo rispetto alle vacanze di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.