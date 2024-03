Sconto di 55€ sull'Extender WiFi 6 di TP-Link!

Sei hai mai riscontrato problemi di linea, saprai che questi sono fastidiosi e ostici da risolvere. Per venirne a galla, uno dei migliori modi è senza dubbio quello di installare un WiFi extender in modo da potenziare la rete. TP-Link Deco X50 fa proprio questo, sfruttando l’innovativa tecnologia WiFi 6. Nel momento in cui scriviamo questo articolo è fortemente scontato, con un prezzo che raggiunge i 94,99€. Si tratta di un ottimo ribasso se pensiamo che originariamente lo pagheresti 149,99€!

Tutte le caratteristiche del WiFi Extender

Con il sistema Deco X50 di TP-Link, il WiFi 6 arriva nella tua casa, offrendo velocità incredibili fino a 3,0 Gbps e una capacità di rete quattro volte superiore rispetto al WiFi 5. Potrai quindi navigare in internet, guardare video in 4K/8K e giocare online senza problemi di lag o buffering. Grazie ai 4 flussi dati e alla tecnologia HE160, avrai una connettività fluida e stabile per tutti i tuoi dispositivi. Le 3 porte Gigabit Ethernet garantiscono inoltre connessioni cablate veloci per dispositivi come smart TV, console di gioco e NAS.

Il sistema Deco Mesh crea una rete WiFi completa che copre fino a 230 metri quadri. Basta con i punti morti: ora puoi goderti una connessione stabile in ogni angolo della tua casa. Basterà posizionare uno o più dispositivi Deco in giro per la tua abitazione.

Questo extender utilizza l’intelligenza artificiale per imparare la conformazione del tuo ambiente e ottimizzare le prestazioni WiFi. La rete si adatta automaticamente alle tue esigenze, garantendoti sempre la migliore esperienza di connessione possibile.

Inoltre, con TP-Link HomeShield hai una protezione completa per la tua rete domestica.

Rendi la tua rete WiFi potentissima grazie all’extender TP-Link Deco X50 a soli 94,99€.