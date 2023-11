Sconto 73% per Ring Intercom con Echo Pop: solo 47€ invece di 177€

Ring Intercom è una vera e propria genialata. Con questo prodotto, anche il più vecchio dei citofoni diventa subito smart e puoi gestirlo tramite smartphone anche mentre non sei in casa! Puoi utilizzarlo in una casa indipendente, ma anche in condominio: non ci sarà alcun problema.

Quando qualcuno ti citofona, ricevi la notifica sullo smartphone e poi interagire anche mentre sei fuori. L’utilissimo kit comprensivo di smart speaker Echo Pop, adesso lo prendi con uno sconto del 73% su Amazon, ma solo se non è già finito! Completa il volo il tuo ordine per approfittarne, la disponibilità è limitatissima.spedizioni veloci e gratuite grazie ai servizi Prime.

Incredibilmente semplice da installare, questo dispositivo lo posizioni direttamente accanto all’unità del citofono che sta all’interno di casa. Proprio per questo motivo, non ci saranno problemi a utilizzarlo in condominio: sulla parte esterna, quella comune, non ci sarà alcun cambiamento. Come anticipato, puoi utilizzarlo tramite applicazione per smartphone, ma anche sfruttando gli smart speaker compatibili con Alexa.

Per questa ragione, ottenere lo sconto del 73% su questo spettacolare set, non solo ti fa risparmiare un sacco, ma rende l’utilizzo di questo sistema smart ancora più completo. Non perdere l’offerta lampo del momento su Amazon e completa il tuo ordine al volo: Ring Intercom insieme a Echo Pop lo porti a casa a 47,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.