SCONTI Apple da MediaWorld: l'iPhone 15 è REGALATO con 150 € in meno

A sorpresa, direttamente sul sito di MediaWorld, compare uno degli smartphone più desiderati del momento: l’iPhone 15 di Apple, che è in sconto del 16% per il tagli di memoria da 128 GB.

Disponibile in più colorazioni, oggi vede il suo prezzo scendere vertiginosamente. Costerà infatti 829 €, 150 € in meno rispetto al prezzo ufficiale. MediaWorld consente anche di acquistarlo a rate scegliendo una soluzione da 12 a 48 mesi.

L’iPhone 15 base di Apple non è mai stato così “Pro”

Disarmante dal punto di vista estetico, questo smartphone di Apple è davvero bellissimo. Le linee sono moderne e a tratti futuristiche, con un display che non lascia spazio che allo stupore. Quest’ultimo, un Super Retina XDR, occupa praticamente tutta la superficie frontale con i suoi 6,1″ e con la Dynamic Island, vera novità che arriva dai modelli Pro dell’anno precedente.

Direttamente sul retro ecco l’altro punto di forza, ovvero il comparto fotografico con due sensori. La fotocamera principale è dotata di ben 48 MP, anche in questo caso come il modello Pro dello scorso anno, da cui l’iPhone 15 guadagna anche il processore. Si tratta di un A16 Bionic in grado di fornire prestazioni stratosferiche e un’autonomia di livello assoluto in collaborazione con la batteria: si riesce a fare una giornata intera senza problemi.

In conclusione, perché acquistare un iPhone 15 e soprattutto perché acquistarlo da MediaWorld? La prima risposta si articola su più punti: è un top di gamma assoluto che permette agli utenti di risparmiare rispetto a tante altri smartphone. Non gli manca poi davvero nulla: la fotocamera è performante, il display bellissimo e super definito, c’è la Dynamic Island in dotazione ai Pro, ha un chip A16 Bionic come il 14 Pro e soprattutto l’autonomia garantisce un’intera giornata di utilizzo.

Prenderlo da MediaWorld ha poi i suoi vantaggi, come ad esempio quello di poterlo acquistare a rate. Chi vuole portare a casa l’iPhone 15 potrà infatti scegliere la sua rata da 12 o 48 mesi, avendo così l’opportunità di dilazionare l’intera cifra. Lo sconto che oggi il colosso mette a disposizione è importante: ben 150 € in meno rispetto al prezzo di listino, da cui deriva un costo finale di 829 € invece che 979 €.

Gli anni di garanzia concessi sono sempre due, il primo direttamente da Apple mentre il secondo a carico di MediaWorld.

