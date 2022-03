Sconfiggi il digitale terrestre con questa TV LED da 40" a 229 euro su eBay

Non devi darti un pizzicotto, perché è tutto reale. Oggi acquisti questa incredibile TV LED SABA 40″ a soli 229 euro, invece di 329 euro. Compatibile al nuovo digitale terrestre, ha tutte le certificazioni del caso: DVB-T2, HEVC Main 10 e Mpeg-4. Una super offerta che trovi solo da eBay, il colosso dello shopping online.

Sconfiggi il digitale terrestre con una smart TV davvero impeccabile e a un prezzo imbattibile. Full HD e con il sistema operativo Android TV installato. Goditi i migliori contenuti di sempre grazie a questo televisore unico nel suo genere. Potrai assistere alle tue trasmissioni preferite in programmazione sui canali in chiaro grazie alla compatibilità con il sistema DVB-T2 HEVC Main 10.

Inoltre, potrai anche accedere in modo semplice e veloce, direttamente dal tuo telecomando, a tutte le piattaforme di streaming on demand più famose. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, Discovery e tante altre le troverai in un unico posto, la tua nuova Smart TV.

TV LED SABA 40″ compatibile al nuovo digitale terrestre

La fantastica TV LED SABA da 40″ è una smart TV davvero completa e la acquisti su eBay a soli 229 euro. Di colore argento e senza cornici, può essere posizionata in qualsiasi punto della casa rendendosi apprezzabile anche come complemento di arredo. La sua qualità visiva nella trasmissione delle immagini è eccellente. Potrai goderti qualsiasi contenuto in Full HD e così potrai anche apprezzare la nuova codifica di trasmissione Mpeg-4 del nuovo digitale terrestre, arrivata proprio con il primo switch off dell'8 marzo 2022.

Grazie alle sue 3 porte HDMI potrai collegare qualsiasi dispositivo. Inoltre, avendo integrato il sistema operativo Android TV avrai accesso a tantissime app per poter godere i tuoi contenuti preferiti alla migliore qualità possibile.

Colori vividi e brillanti, fluidità senza precedenti e neri ancora più belli renderanno ciò che vedi molto realistico. E grazie alla qualità dei suoi altoparlanti stereo integrati, ti sembrerà di essere all'interno della scena che stai guardando. Vivi tutto con una qualità maggiore risparmiando grazie a questa incredibile offerta che trovi solo su eBay.

Affronta il nuovo digitale terrestre scegliendo il meglio senza compromessi. Acquista la TV LED SABA 40″ a soli 229 euro, invece di 329 euro e risparmia ben 100 euro sul prezzo di acquisto.