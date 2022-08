Schermo sempre sporco? la GENIALATA definitiva per risolvere (11€)

Certo che capisco il disagio. Lo schermo del PC portatile si sporca in continuare, anche se stai ben attento a non toccarlo con le dita. Una condizione che è impossibile evitare e – spesso – pulire il display può rivelarsi un’operazione noiosa e complessa. Serve lo spray, il panno apposito e un po’ di tempo a disposizione. Capita (molto spesso, in verità) di aver bisogno di dare una pulita veloce al pannello, magari mentre sei in giro.

Come fare? Non conoscevo l’esistenza di questa genialata finché non l’ho scoperta su Amazon. Si tratta di un prodotto super compatto, che sta bene nello zaino o nella borsa, ed è super semplice da usare. Un’estremità è dotata di una sorta di “gomma magica” in microfibra che – con delicatezza – cancella le macchie dal pannello. Dall’altra parte c’è in vece uno spolverino, che elimina la sporcizia dalla tastiera.

Un prodotto geniale, che funziona a secco e che puoi portare e usare ovunque, essenzialmente. Dalla sua c’è anche un prezzo piccolissimo: puoi accaparrartelo a 11€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Realizzato da un brand che offre soluzioni di pulizia dei dispositivi elettronici, si tratta di un prodotto la cui qualità è assolutamente elevata. In più, è anche particolarmente utile e praticissimo da utilizza in mobilità per evitare che lo schermo del tuo PC sia sempre sporco.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo eccezionale dispositivo a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 11€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.