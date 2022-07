Scegli la VPN più veloce in offerta per il suo decimo anniversario

Quando si tratta di VPN il primo aspetto che si valuta subito dopo la sicurezza è la velocità. Non potrebbe essere altrimenti visto che questi servizi lavorano solo sulla connessione internet dell’utente.

Perciò è indispensabile scegliere un provider che offre server ottimizzati con una larghezza di banda illimitata capace di ottimizzare e addirittura migliorare la tua connessione dati. La migliore in questo, che ha superato i test di velocità, è hide.me.

Questa VPN è davvero speciale perché garantisce privacy totale, sicurezza avanzata e nessuna geo-protezione. Insomma, il paradiso per chi vuole navigare online al sicuro senza pensieri, ma anche senza limiti.

Ottieni hide.me a un prezzo speciale. In occasione del suo decimo anniversario oggi ti abboni per 2 anni a soli 2,49 euro al mese. Un prezzo davvero esagerato per questa VPN che ha davvero tutto per rendere i tuoi dati criptati e metterli al sicuro.

VPN veloce e sicura: hide.me è la migliore

Se cerchi la VPN che fa per te allora devi scegliere hide.me. A soli 2,49 euro al mese per 2 anni ha proprio tutto, non le manca niente. Le persone che la gestiscono sono preoccupate di mantenere la privacy e la sicurezza degli utenti su internet.

Perciò nessun dato verrà mai rivelato a società terze. Il supporto IPv6 è nativo quindi non esclude questo traffico come fanno invece molti altri fornitori. Non ci saranno mai e poi mai fughe. Inoltre, avrai la migliore esperienza di streaming possibile.

In tutto il mondo i server di questa VPN sono ottimizzati per lo streaming così da ottenere il meglio dai tuoi abbonamenti. Inoltre, aggiornamenti costanti e capillari ti evitano fastidiose censure quando ti colleghi in un Paese fuori dall’Italia.

Dulcis in fundo, hide.me è la più veloce che ci sia. Grazie alla sua nuova tecnologia Bolt, ottieni la VPN più prestante mai vista prima. Con WireGuard sarai al top sempre e in qualsiasi condizione, anche quando la tua connessione ha qualche problema.

Ottieni subito hide.me a soli 2,49 euro al mese per 2 anni. È un’offerta speciale per festeggiare i 10 anni di vita di questa incredibile VPN. Non permettere a nessuno di rubare i tuoi dati personali e bancari quando sei online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.