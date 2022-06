Scegli la VPN Surfshark e scopri come ottenere l'antivirus gratis

Non perdere questa speciale occasione che ti permette di avere VPN e antivirus al prezzo di una VPN soltanto. Questa opportunità te la regala Surfshark, ma è un’esclusiva lampo a tempo. Quindi non puoi perdere altri minuti preziosi.

Seleziona il link speciale e ottieni 2 anni di Surfshark VPN a soli 2,09 euro al mese, invece di 11,59 euro. Oltre al risparmio avrai anche il suo speciale antivirus. In più, grazie al nostro link speciale otterrai in aggiunta 2 mesi gratis.

Non ci credi? Fiondati sulla pagina dedicata e scopri questa fantastica promozione riservata solo per te. Un’offerta davvero esclusiva e vantaggiosa disponibile ancora per poco tempo. Fai l’affare del giorno che vale la tua salute informatica.

Grazie alla VPN sarai protetto da speciali sistemi di sicurezza all’avanguardia. Non dovrai preoccuparti di chi spia i dati personali e bancari sul Web. Potrai navigare in totale anonimato proteggendo la privacy di tutta la famiglia installando la sua app su qualsiasi dispositivo.

Grazie al sistema antivirus dirai addio a qualsiasi attacco malevolo del Web. Non dovrai preoccuparti di malware, trojan, ransomware e spyware. Surfshark ti proteggerà sempre e comunque aggiornando i suoi sistemi contro gli ultimi attacchi informatici.

Surfshark: VPN + antivirus gratis e 2 mesi in omaggio

Acquistando Surfshark VPN avrai 2 mesi di protezione gratis e un potente antivirus in omaggio. Insomma, sarai al sicuro a 360 gradi con le migliori soluzioni disponibili sul mercato. Approfitta di questo sconto dell’82% per decidere una volta per tutte di proteggere i tuoi dati.

Questa VPN offre server ottimizzati per una connessione veloce e stabile, navigazione crittografata per assicurare l’anonimato e un prezzo vantaggioso. In più, avrai anche un blocco per annunci pubblicitari e la possibilità di installarla su un numero illimitato di dispositivi.

L’antivirus invece dispone di una protezione software leggera contro qualsiasi tipologia di virus e minacce zero-day. L’applicazione non rallenta il dispositivo su cui è installata perché non ne monopolizza la CPU o la RAM. Inoltre, è altrettanto facile da usare.

Non perdere questa occasione speciale riservata solo per te. Acquista 2 anni di Surfshark VPN all’82% di sconto e ottieni gratis l’antivirus e due mesi in omaggio. Con poco più di due caffè al mese metterai al sicuro la tua privacy e quella di tutta la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.