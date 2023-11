Scegli spusu 100 la tariffa che ti fa accumulare 200GB di riserva

Attiva spusu 100, una tariffa speciale per tutti che ti permette di accumulare fino a 200GB nella riserva dati. Si tratta di una promozione speciale, valida ancora per pochissimi giorni, che con soli 5,98 euro al mese ti offre un ricco bundle di contenuti con questa funzionalità super vantaggiosa. Entriamo meglio nel dettaglio di questa particolarità che tutti gli utenti di questo operatore stanno amando alla follia.

In pratica, una volta attivo il tuo numero con questo provider, tutti i minuti e gli SMS che non consumi non vanno persi. Meglio ancora, vengono trasformati in megabyte e conservati per essere a tua disposizione nella tua riserva dati personali sotto forma di GB a partire dal mese successivo. Inoltre, questi GB non scadono. Potrai servirtene per sempre e utilizzarli quando ne avrai bisogno. Ogni mesi riempi la tua riserva con i minuti e gli SMS che non utilizzi.

Infatti, per ogni minuto e SMS non utilizzato ti viene accreditato 1MB che verrà inserito sotto forma di GB nella tua riserva dati. Niente male vero? Tutto questo e molto altro ancora per soli 5,98 euro al mese. Scopriamo quindi cosa ha da offrire la nuova tariffa spusu 100 disponibile per tutti i nuovi numeri di telefono e in portabilità.

spusu 100: i dettagli dell’offerta

Scegli spusu 100 a soli 5,98 euro al mese e scopri tutti i vantaggi inclusi in questa offerta dal prezzo super conveniente:

100GB di traffico dati con velocità massima 4G+;

di traffico dati con velocità massima 4G+; 2000 minuti verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile d’Italia, dell’Unione Europea e del Regno Unito senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile d’Italia, dell’Unione Europea e del Regno Unito senza scatto alla risposta; 500 SMS verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile; 5,45GB di traffico dati in roaming Unione Europea e nel Regno Unito;

di traffico dati in roaming Unione Europea e nel Regno Unito; segreteria telefonica;

servizi di reperibilità;

cambio tariffa gratuito;

gratuito; nessun vincolo;

nessuna penale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.