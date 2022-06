Scegli la più grande rete VPN del mondo al 73% di sconto

Affidarsi ala più grande rete VPN del mondo quanto costerà? Oggi pochissimo grazie a una promozione davvero speciale. Non perdere altro tempo e ottieni subito 36 mesi di HMA VPN a soli 2,99 euro al mese, risparmiando il 73% sul prezzo solito.

Avrai tutti i vantaggi di questa eccezionale VPN votata a privacy, velocità e qualità. HMA possiede server in oltre 290 Paesi di tutto il mondo. Con i suoi sistemi di criptaggio tutti i tuoi dati saranno al sicuro durante la tua vita online.

HMA è la migliore. Potrai accedere a contenuti streaming da tutto il mondo. Dì addio fin da subito alle pedanti restrizioni geografiche imposte dalle maggiori piattaforme. Con HMA potrai accedere in modo rapido e sicuro a siti di streaming in oltre 190 Paesi.

Attivando questa fantastica VPN avrai a disposizione oltre 1040 server e 290 posizioni tra cui scegliere in 210 Paesi disponibili. Una volta registrato il tuo account potrai scaricare l’app compatibile per qualsiasi dispositivo. Attivarla è semplicissimo e ci vorranno davvero pochi secondi.

HMA VPN: tanta libertà senza rinunciare alla privacy

HMA VPN ti regala tanta libertà, ma senza mettere in pericolo la tua privacy. La sua politica non registra nessun dato, quindi l’azienda non saprà mai che siti hai visitato, la durata delle tue sessioni, i tuoi acquisti e tanto altro.

La connessione ai server sarà veloce come un clic e rimarrà attiva anche mentre passi da una rete all’altra. Questo è molto importante per garantirti il massimo della protezione e dell’anonimato sempre e comunque.

In più, se la VPN si interrompe in automatico verrà bloccata anche la tua connessione internet per scongiurare qualsiasi pericolo. Inoltre, grazie all’indirizzo IP casuale eviterai i tracker e le tue informazioni personali e bancarie rimarranno segrete.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa speciale opportunità, ma devi essere veloce. Ottieni 36 mesi di HMA VPN a soli 2,99 euro al mese. Si tratta di una vera e propria promozione che ti regalerà tanta sicurezza online e altrettanti sonni tranquilli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.