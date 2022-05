Scegli Aruba: la fibra che costa 0 euro al mese

Aruba è il famoso provider che spacca per le incredibili e vantaggiose offerte. Se scegli la sua Fibra potrai attivare la promo Fibra Aruba PRO che include navigazione illimitata, chiamate nazionali illimitate, router e IPv4 statico a 0 euro al mese, invece di 33,89 euro Iva esclusa.

Sì, hai capito bene, questo piano tariffario non ti costerà nulla, dovrai solo pagare il valore dell’Iva pari a 6,11 euro al mese. Ricapitolando, grazie a questa super offerta avrai incluso nel bundle a soli 6,11 euro al mese per 18 mesi:

Giga illimitati con velocità in download fino a 1 Gbps;

con velocità in download fino a 1 Gbps; router WiFi ;

; chiamate nazionali illimitate;

illimitate; indirizzo IPv4 statico.

Se vuoi aumentare la velocità in upload fino a 500 Mbps dovrai aggiungere altri 2 euro al costo della tariffa. Si tratta di un’offerta dedicata solo alle imprese con Partita Iva. Se invece sei un privato, non disperare, ci sono altre proposte davvero interessanti per accedere alla vera Fibra di Aruba.

Aruba: scegli la Fibra ultraveloce a prezzi super bassi

Fino all’11 agosto 2022 potrai attivare una delle migliori offerte disponibili sul mercato legate alla rete fissa con la Fibra. Fibra Aruba Promo permette di avere una connessione ultraveloce con velocità fino a 1 Gbps in download con Giga illimitati.

A soli 17,69 euro al mese, per 12 mesi, invece di 26,47 euro, questo ricco bundle offerto da Aruba include Giga illimitati con velocità in download fino a 1 Gbps. Inoltre, si possono scegliere i seguenti servizi aggiuntivi desiderati:

router WiFi a soli 2,20 euro al mese in più;

a soli 2,20 euro al mese in più; chiamate nazionali illimitate a soli 4 euro al mese in più;

illimitate a soli 4 euro al mese in più; indirizzo IPv4 statico a soli 3 euro al mese in più;

statico a soli 3 euro al mese in più; upload fino a 500 Mbps a soli 2 euro al mese in più.

Altrimenti, fino al 25 agosto 2022, puoi attivare Fibra Aruba All-in Promo. Si tratta dell’offerta più venduta che a soli 19,89 euro al mese, per 12 mesi, invece di 29,90 euro, include:

Giga illimitati con velocità fino a 1 Gbps in download;

con velocità fino a 1 Gbps in download; router WiFi ;

; chiamate nazionali illimitate.

In più, è possibile scegliere di aggiungere al piano anche uno dei seguenti servizi aggiuntivi desiderati:

indirizzo IPv4 statico a soli 3 euro al mese in più;

statico a soli 3 euro al mese in più; upload fino a 500 Mbps a soli 2 euro al mese in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.