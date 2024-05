Scegli Apple Music e scopri come avere 6 mesi GRATIS

Apple Music Gratis? Oggi si può ed è attivabile da tutti. Per ottenere questo fantastico regalo non devi far altro che acquistare uno dei dispositivi Apple o Beats idonei alla promozione. Una volta effettuato l’acquisto hai diritto ad avere metà anno gratuito di accesso a questa fantastica piattaforma di streaming musicale. Ottieni subito il tuo regalo!

Se non hai in programma l’acquisto di un nuovo device tra quelli compatibili a questa iniziativa non ti preoccupare. Infatti, puoi sempre attivare 1 mese di prova gratis e goderti il catalogo completo, senza rinunce e, soprattutto, senza pubblicità. Vediamo cosa è incluso in questo abbonamento di musica in streaming.

Apple Music: la scelta più completa per le tue passioni

Se hai la passione della musica devi assolutamente dare un’occhiata a questa occasione imperdibile. Oggi Apple Music è Gratis! Come? Semplice, devi aver acquistato un nuovo dispositivo Apple o Beats. Ottieni subito il tuo regalo! Ma cosa include?

100 milioni di canzoni disponibili in streaming e offline;

disponibili in streaming e offline; 30mila playlist già preconfezionate per diversificare la tua musica;

già preconfezionate per diversificare la tua musica; zero pubblicità per ascoltare la tua musica preferita senza interruzioni;

audio spaziale per un ascolto evoluto e personalizzato;

per un ascolto evoluto e personalizzato; Apple Music Song per cantare seguendo il testo in tempo reale delle tue canzoni preferite;

per cantare seguendo il testo in tempo reale delle tue canzoni preferite; il più grande catalogo di musica classica al mondo;

al mondo; radio live e show bellissimi;

e show bellissimi; Apple Podcast ;

; Apple Music anche su CarPlay.

Vivi un’esperienza unica con Apple Music, gratis se acquisti un dispositivo Apple oa Beats idoneo alla promozione. Tra questi in elenco ci sono AirPods Pro, 2nd Gen e 3rd Gen. Inoltre sono compatibili anche AirPods Max, HomePod e iPhone. A questi aggiungici anche i dispositivi Beats Studio Buds, PowerBeats, PowerBeats Pro, Solo Pro, Fit Pro, Studio Buds+ e Studio Pro.