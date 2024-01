Scaldamani elettrico: il set da 2 pezzi in SUPER SCONTO (-44%)

Amazon vuole regalarti uno strumento con cui superare più facilmente l’inverno, specialmente se soffri particolarmente il freddo alle mani. Si tratta di uno scaldamani elettrico, pratico ed essenziale, che oggi puoi acquistare nel bundle da due pezzi in sconto a soli 18,35 euro invece di 32,99. Sarà come acquistarne due al prezzo di uno.

Scaldamani elettrico in offerta: come funziona?

Questo scaldamani è una vera meraviglia tecnologica. Dotato di una funzione di riscaldamento su due lati, rilascia calore in soli 3 secondi, avvolgendoti in un caldo abbraccio. Il design a fibbia divisa lo rende estremamente pratico, permettendoti di dividerlo in due scaldamani separati, garantendo una flessibilità d’uso senza pari. La capacità della batteria da 3000mAh ti assicura ore di calore continuo.

Ma veniamo ai dettagli dell’utilizzo. Basta un lungo clic di 2 secondi per accendere o spegnere lo scaldamani. La luce rossa indica che è attivo, mentre con un singolo clic puoi regolare il livello di riscaldamento. Ancora più comodo, facendo doppio clic sulla spia della batteria, potrai monitorare il livello di carica: una luce blu per il 35%, due per il 70% e tre per il 100%.

La temperatura è personalizzabile secondo le tue preferenze. Puoi scegliere tra tre modalità: bassa temperatura a 42°C (con una durata di lavoro di 15 ore), temperatura media a 48°C (12 ore di lavoro) e alta temperatura a 55°C (8 ore di lavoro). Questo scaldamani è progettato per garantire un calore costante su entrambi i lati, assicurandoti il massimo comfort per 8-15 ore durante le giornate più fredde.

Sicurezza al primo posto: lo scaldamani è dotato di circuiti di protezione integrati, come sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e protezione da cortocircuito. L’indicatore blu lampeggiante ti segnalerà lo stato di carica durante la ricarica, e una luce blu costante indicherà che la batteria è completamente carica.

Non perdere l’occasione di assicurarti questo scaldamani elettrico di alta qualità, ora disponibile in offerta a soli 18,35 euro invece di 32,99. Fai scorta di calore per affrontare al meglio le giornate più gelide. Acquista oggi e scopri il piacere di avere mani sempre calde.

