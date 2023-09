Scaldabiberon e scaldapappe digitale 2 in 1 in offerta a 32,99 euro da MediaWorld

Lo scaldabiberon e lo scaldapappe digitale di Laica consente con un unico dispositivo sia di scaldare il latte del biberon sia gli alimenti contenuti in vasetti e contenitori. Offre inoltre la possibilità di regolare il tempo di riscaldamento in maniera semplice e veloce, in base alla quantità di pappe o liquido da scaldare.

Grazie all’ultima offerta di MediaWorld lo puoi acquistare a soli 32,99 euro anziché 42,99 euro. Si tratta del prezzo più basso del web: anche su Amazon costa di più, qui infatti lo trovi in offerta a 34,71 euro. La promo di MediaWorld, valida solo per oggi, ti consente dunque di risparmiare quasi 2 euro rispetto ad Amazon. E in più benefici della consegna gratuita.

Scaldabiberon e scaldapappe digitale Laica al miglior prezzo del web sul sito di MediaWorld

All’interno della confezione trovi 1 scaldabiberon digitale, 1 cestello porta biberon e vasetti, 1 misurino e 1 manuale d’istruzione. Gli accessori quali il cestello porta biberon e vasetti più il misurino dosatore rendono l’articolo di Laica uno strumento infallibile e utilissimo per tutte le donne con neonati e bambini piccoli.

Anziché usare due dispositivi diversi per scaldare il biberon da una parte e le pappe dall’altra, grazie al prodotto del marchio Laica ti assicuri un articolo 2 in 1 che ti fa risparmiare non solo tempo ma anche spazio. In più è semplicissimo da usare, grazie ad esempio al comodo display LED attraverso cui puoi regolare il tempo di riscaldamento a tuo piacimento.

Approfitta ora dell’offerta di MediaWorld per acquistare lo scaldabiberon e scaldapappe digitale Laica al miglior prezzo del web.

