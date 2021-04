Un ottimo saturimetro, con un cuore tutto tecnologico: puoi collegarlo allo smartphone attraverso il Bluetooth e tenere tutti i tuoi dati sotto controllo. Con le super offerte Amazon, lo porti a casa a 29€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Saturimetro da smartphone in super offerta su Amazon

Non un semplice strumento per tenere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue, ma qualcosa di più avanzato. Infatti, attraverso l’applicazione per Android e iOS avrai la possibilità di monitorare ne lungo periodo l’andamento dei valori.

Tutto quello che dovrai è collegare il saturimetro al tuo device attraverso il Bluetooth, scaricare l’app Vihealth, e iniziare a tenere traccia delle rilevazioni. Inoltre, non manca la possibilità di ricevere degli avvisi al superamento di determinate soglie.

Per approfittare subito dell’offerta Amazon, ed accaparrarti questo saturimetro per smartphone, in super offerta a 29€ circa, tutto quello che devi fare a accaparrartelo in sconto prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere queste e altre ottime occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home