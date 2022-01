Sapete quanti sono i device Apple attivi in tutto il mondo?

Durante la chiamata sugli utili del trimestre festivo di Apple, il CEO Tim Cook e il CFO Luca Maestri hanno fornito un aggiornamento su quanti dispositivi della mela sono attivi nel mondo. L'ultima base installata è di ben 1,8 miliardi e Apple potrebbe vedere una crescita leggermente maggiore rispetto agli ultimi due anni. Si dice quest'anno potrebbe superare i 2 miliardi di terminali attivi.

Apple: 1,8 miliardi di gadget attivi nel pianeta

L'OEM di Cupertino ha registrato un altro record assoluto, grazie all'incredibile fatturato di 123,95 miliardi di dollari ottenuto nell'ultimo trimestre dell'anno. Da questo, ne ha tratto un profitto di 34,6 miliardi di dollari. Insieme a quel record c'è il nuovo traguardo di 1,8 miliardi di dispositivi Apple attivi.

Esattamente un anno fa, Cook aveva affermato che vi erano circa 1,65 miliardi di dispositivi; solamente i melafonini costituivano la maggior parte di questi (1 miliardo). La mela ha aggiunto 150 milioni di nuovi dispositivi attivi negli ultimi dodici mesi, ciò significa che ha solo bisogno di un aumento di 50 milioni quest'anno per raggiungere l'impressionante traguardo di 2 miliardi di gadget attivi in simultanea in tutto il mnodo.

Il CFO di Apple Luca Maestri ha anche affermato durante la chiamata che la società prevede un trimestre record per questo 2022. Insieme a una catena di approvvigionamento in miglioramento, i ricavi provenienti dai servizi (70% + margine lordo in questo trimestre) sulla base dei dispositivi Apple attivi in ​​continua crescita aiuteranno sicuramente la società a soddisfare queste aspettative.

Apple afferma di aver raggiunto 785 milioni di utenti abbonati alle sue piattaforme (attenzione: questo valore si riferisce sia ai software proprietari che quelli di terze parti).