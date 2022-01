Apple si aspetta vendite record per il 2022

Apple prevede un aumento dell'11% delle vendite di iPhone, mentre i suoi servizi aumenteranno del 24% nel corso del primo trimestre dell'anno corrente. Ecco cosa è emerso.

Apple: le vendite di iPhone e servizi aumenteranno a dismisura

L'OEM di Cupertino ha appena rivelato i suoi guadagni per il primo trimestre fiscale di quest'anno. La società prevede una forte performance per il primo trimestre del 2022, in grado di superare anche le aspettative del mercato nel trimestre precedente.

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, il colosso di Cupertino ha registrato un fatturato di 123,9 miliardi di dollari USA, superiore alle stime di Wall Street di 118,66 miliardi di dollari. In particolare, questa cifra è stata anche superiore dell'11% rispetto alla sua linea massima di 111,4 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021.

L'iPhone ha senza dubbio ottenuto buoni risultati lo scorso anno, con gli smartphone che hanno superato l'aspettativa iniziale di Wall Street di 68,34 miliardi di dollari USA e raggiungendo 65,60 miliardi di dollari USA. Ciò ha segnato anche una crescita del 9% su base annua.

Il nuovo iPhone 13 Pro, che arriva con un ProMotion a 120 Hz, fotocamere aggiornate, durata della batteria migliorata e persino il supporto alle reti 5G, è stato parte integrante di questa crescita. Nonostante la pandemia in corso, le istituzioni educative si stanno aprendo e molti utenti non lavorano o studiano più da casa. Questo, a sua volta, ha portato al calo delle entrate dell'iPad del 14,1%, scendendo a 7,25 miliardi di dollari USA dagli 8,44 miliardi di dollari USA registrati nel primo trimestre fiscale dello scorso anno. Wall Street aveva stimato che il marchio avrebbe guadagnato 8,18 miliardi di dollari USA dai suoi tablet, quindi questo segmento ha avuto prestazioni inferiori.

Tuttavia, un'area in cui il produttore di iPhone ha visto la crescita più forte sono stati i suoi vari servizi. Ciò include App Store, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Care+, Apple News e altro ancora.