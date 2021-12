Sanremo dice no ai Jalisse? Pazienza, c'è sempre Clubhouse!

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come di consueto, si parla di coloro che nelle edizioni passate hanno lasciato un segno indelebile che, ancora oggi, riporta alla mente degli spettatori brani particolarmente sentiti: tra gli artisti che (puntualmente) vengono tirati in ballo abbiamo i Jalisse, la cui “Fiumi di parole” del 1997 è entrata di diritto tra le canzoni più memorabili della kermesse musicale.

Gli utenti di Clubhouse attendono il ritorno dei Jalisse

Nonostante l'ennesimo tentativo, i Jalisse non parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. In ordine di tempo, si tratta della 25° volta in cui il celebre duo riprova ad entrare in gara. Un'alternativa “più smart” non si è però fatta attendere: la community italiana di Clubhouse potrà infatti celebrare il ritorno dei Jalisse su Sanroom.

L'appuntamento è alle 21:30 di mercoledì 22 dicembre all'interno di “Aspettando Sanroom”, edizione speciale del social format ideato da Marco Salom (regista, produttore e compositore) in occasione della kermesse sanremese nell'ambito del Club “Musica Italiana”. Qui il link per seguire la trasmissione.

In questo appuntamento prenatalizio i Jalisse presenteranno “É proprio quello che ci manca”, brano che avremmo dovuto ascoltare all'Ariston e che, invece, debutterà direttamente su Clubhouse. Con loro ci saranno, oltre ai fondatori del Club Salom e Francesco Altobelli (discografico e manager), anche Umberto La Bozzetta (marketing manager, promoter discografico) e due note firme del giornalismo italiano: Andrea Laffranchi (critico musicale del Corriere della Sera) e Gabriele Isman (autorevole penna de La Repubblica).