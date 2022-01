Sanremo: come vedere il Festival in streaming anche dall'estero

Da martedì 1 a sabato 5 febbraio andrà in onda la 72° edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Sarà possibile seguire la kermesse musicale in diretta tv e in streaming.

Come guardare Sanremo 2022 in streaming e in diretta TV

Gli spettatori potranno godersi le cinque serate del Festival della Canzone Italiana in diretta tv su Rai Uno. Coloro che non avranno la possibilità di guardare Sanremo 2022 in televisione potranno comunque seguire la trasmissione in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili anche le repliche delle puntate.

Tuttavia sappiamo bene come, a causa di alcune restrizioni geografiche imposte dal sito, non sia possibile accedere al servizio in determinate zone: questo rende necessario l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) per mezzo di cui modificare il proprio indirizzo IP.

Online esistono diverse alternative, sia gratuite che a pagamento, a seconda delle funzionalità messe al servizio degli utenti. Tra i servizi che vogliamo consigliarti per guardare Sanremo in streaming su RaiPlay c'è sicuramente NordVPN, per poche ore in offerta con il 68% di sconto.