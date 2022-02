Sanremo 2022: come funziona il televoto da smartphone quest'anno

Anche quest'anno siamo arrivati alla 72a edizione del Festival di Sanremo. Questa sera avrà inizio lo spettacolo dove a battersi saranno i migliori cantanti italiani. Il palco dell'Ariston è già stato preparato con una coreografia davvero spettacolare sul quale Amadeus darà inizio alla sua terza esperienza come conduttore. Come ogni anno, anche in questo 2022, oltre alla giuria, un ruolo importante per il vincitore ce l'avrà il pubblico che sarà invitato a votare il suo cantante preferito. Scopriamo insieme come funziona il televoto da smartphone quest'anno.

Sanremo 2022: come funziona il televoto

Il televoto per Sanremo 2022 può essere effettuato chiamando il numero 894.001 solo da rete fissa di TIM, WindTre, A2A Smart City, Convergence, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky WiFi. Non è possibile tramite telefoni pubblici, telefoni cellulari e utenze fisse site all'estero.

Una volta seguite le istruzioni pre registrate nel messaggio telefonico l'utente dovrà digitare il codice a due cifre di identificazione dell'artista e quindi della canzone scelta. Per ciascuna chiamata verrà addebitato l'importo di 0,51 euro iva inclusa. Non verrà addebitato il costo di chiamate oltre il numero consentito o nel caso il codice inserito sia errato. Il costo è a chiamata e non a tempo.

Il televoto da smartphone

Decisamente più pratico e veloce è il televoto per Sanremo 2022 da smartphone tramite SMS. Potrà essere effettuato solo da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, WindTre (con SIM a marchio Wind, 3 e WindTre), PosteMobile, Coop Italia (con SIM a marchio CoopVoce), Iliad e ho.Mobile.

L'utente potrà così inviare un SMS al numero 475.475.1 indicando il codice a due cifre che identifica l'artista e quindi la canzone preferita. Se il codice è 01 l'utente può digitare: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01 per qualsiasi numero che identifichi l'artista in gara.

Ad ogni SMS valido sarà addebitato l'importo dovuto sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito residuo in caso di ricaricabile. Quest'anno per la 72a edizione di Sanremo 2022 saranno due i costi a seconda dell'operatore di appartenenza:

0,50 euro per tutti gli SMS inviati da utenze TIM, PosteMobile, CoopVoce e Iliad;

0,51 euro per tutti gli SMS inviati da utenze Vodafone, ho.Mobile e WindTre.

Inoltre, gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio del televoto di Sanremo 2022. Altrimenti l'utente pagherà solo i voti validi. In caso di preferenza non corretta o qualora fosse stata inviata fuori tempo massimo, l'utente riceverà un messaggio gratuito di errore e non gli sarà addebitato alcun importo.

Vi ricordiamo inoltre che il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 voti per ciascuna sessione di voto. Le sessioni saranno previste solo durante la terza, quarta e quinta serata del Festival di Sanremo 2022.