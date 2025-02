San Valentino: in arrivo pericolose truffe informatiche

La cybersecurity quest’anno è già in allarme. Gli esperti hanno annunciato un San Valentino particolarmente movimentato perché si aspettando pericolose truffe informatiche. Le previsioni sono confermate dai dati rilevati durante il mese di gennaio. Infatti, i ricercatori di Check Point Research hanno scoperto oltre 18mila nuovi siti web a tema San Valentino e Amore con un aumento del 123% di nuovi siti registrati nell’ultimo mese rispetto all’anno precedente.

Rispetto al mese precedente si tratta di un aumento pari al 5%. Una percentuale importante. Il rapporto parla di una campagna di email phishing rivolta ai consumatori. L’esca? Un’offerta fraudolenta per poter vincere un fantomatico “cesto di San Valentino”. Solo ieri vi abbiamo parlato di una nuova campagna phishing con finte email INPS.

I ricercatori hanno notato che “le e-mail, che riportavano l’oggetto ‘Hai vinto… un cesto di San Valentino’, erano pressoché identiche, differenziandosi solo per il nome del negozio. Ogni messaggio incoraggiava i destinatari a rispondere ad alcune domande in cambio di un cesto regalo a tema San Valentino, mostrando la stessa immagine allettante in tutte le e-mail”.

L’obiettivo di queste truffe informatiche a tema San Valentino? “Gli aggressori – continua Check Point Research – hanno tentato di indurre le vittime a cliccare su link malevoli, promettendo una ricompensa. Questi link sono stati segnalati come phishing da molti motori di sicurezza e probabilmente sono stati progettati per rubare informazioni personali e di pagamento”. Questo porta al furto di identità e accesso ai risparmi della vittima.

Come difendersi dalle truffe informatiche di San Valentino

Ogni occasione è buona per i cybercriminali. Con l’avvicinarsi di San Valentino si stanno preparando a lanciare massicce campagne di truffe informatiche insidiose. Alcune sono già partite. Cosa fare per difendersi da questo pericolo? Gli esperti consigliano:

non interagire con email e messaggi sospetti; rimuovere la mail sospetta dopo la segnalazione dalla casella di posta per evitare interazioni accidentali; non condividere mai le proprie credenziali; diffidare delle offerte commerciali troppo belle per essere vere; verificare che l’acquisto stia avvenendo da un sito web autentico.

Mettendo in pratica questi semplici accorgimenti si eviteranno spiacevoli conseguenze dovute a pericolose truffe informatiche a tema San Valentino.