Samsung vuole investire nel mondo dell'elettrico

Samsung costruirà il suo primo impianto di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti; ecco cosa si vocifera sul web in queste ore.

Samsung: il nuovo impianto sarà per Stellantis

A seguito delle voci di questa settimana, l'OEM sudcoreano produttore di molti apparecchi di tecnologia di consumo ha annunciato che entrerà nel mercato delle batterie per veicoli elettrici costruendo il suo primo impianto di batterie negli Stati Uniti. La società ha firmato una joint venture con la casa automobilistica Stellantis per il suo prossimo impianto di batterie. Di fatto, Samsung SDI sarà finalmente in grado di competere meglio con i suoi rivali locali LG Energy e SK On in America del Nord.

Samsung SDI e Stellantis inizieranno a produrre celle e moduli batteria per veicoli elettrici nella prima metà del 2025. L'azienda sudcoreana ha dichiarato nel suo comunicato stampa che la sua capacità di produzione annuale sarebbe di circa 23 GWh e che in futuro sarebbe aumentata a 40 GWh . Queste batterie saranno utilizzate nelle auto ibride plug-in e pure EV di Stellantis vendute in Canada, Messico e Stati Uniti.

Sebbene la compagnia non abbia rivelato l'importo dell'investimento per il suo primo impianto di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti, gli esperti affermano che verranno spesi miliardi di dollari. Il nome esatto e la posizione della joint venture devono ancora essere annunciati.

Jeon Young-hyun, presidente di Samsung SDI, ha dichiarato:

Sono lieto di annunciare una joint venture con Stellantis, che sta accelerando la sua strategia di elettrificazione in linea con l'era eco-friendly. Faremo del nostro meglio per fornire il massimo livello di soddisfazione ai nostri clienti nel mercato dei veicoli elettrici

Stellantis è un ottimo partner automobilistico per il futuro di Samsung SDI nello spazio dei veicoli elettrici. La compagnia è stata creata da Fiat Chrysler Automobiles NV con sede negli Stati Uniti e dal marchio automobilistico francese PSA Groupe che si sono fusi all'inizio di quest'anno. Quindi, questo è un partner molto forte per Samsung SDI in quanto possiede vari marchi automobilistici, tra cui Citroen, Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep e Maserati. Il produttore di batterie sudcoreano, tra i più grandi al mondo, ha già fornito batterie per Fiat 500e e Jeep Wrangler 4xe.

Stellantis aveva già annunciato un mega piano con un investimento di circa 34,9 miliardi di dollari entro il 2025 per l'elettrificazione della sua gamma di automobili e lo sviluppo del software.

Samsung SDI era l'unica azienda di batterie che non aveva una fabbrica di batterie locale negli Stati Uniti. I suoi rivali LG Energy e SK On avevano collaborato rispettivamente con General Motors e Ford per la costruzione dei loro siti di batterie negli Stati Uniti. L'azienda coreana ha altri tre stabilimenti di batterie in Cina (Xi'an), Ungheria e Corea del Sud (Ulsan).