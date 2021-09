Samsung: video in slow motion "scattosi" su alcuni top di gamma

Nel corso dell'ultimo anno, sul sito Samsung Members Community sono emerse numerose lamentele da parte dei possessori di top di gamma della linea Galaxy: in gran parte dei casi, le problematiche descritte risultano essere molto simili fra loro. Che si tratti della serie Galaxy S20, Galaxy S21 o Galaxy Note 20, alcuni utenti hanno evidenziato “spiacevoli sorprese” inerenti alle registrazioni dei video in slow motion, pur trattandosi di circostanze non comuni a tutti i modelli presi in considerazione.

I video in slow motion di Samsung sembrano soffrire di “framerate ballerino”

Nonostante il problema non risulti avere ampia diffusione, per gli episodi analizzati parrebbe altresì mancare un'efficace soluzione.

Gli utenti coinvolti hanno già pubblicato svariati video online, come quello che vi mostriamo di seguito, in cui è possibile osservare come gli scatti in riproduzione siano piuttosto frequenti e certamente non trascurabili.

Oltre ad evidenziare un framerate instabile, secondo alcune segnalazioni comparirebbero anche degli sgradevoli artefatti visivi proprio negli attimi di maggiore rallentamento.

Bisogna ancora comprendere se questa anomalia interessi solo le versioni con a bordo il processore Exynos, quelle equipaggiate con il chip Qualcomm o addirittura entrambe. Tuttavia, i casi più frequenti sarebbero riconducibili agli Exynos.

Non esitate a contattarci qualora abbiate riscontrato le medesime problematiche anche sui vostri smartphone Samsung Galaxy.