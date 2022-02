Samsung vi insegnerà a diventare dei content creator

Il colosso sudcoreano si sta preparando a lanciare un nuovo evento in live streaming di più giorni per i creatori di contenuti. L'evento, chiamato Samsung Galaxy Creator Collective (SGCC) e sappiamo che si svolgerà presso il Samsung 837 a New York City dal 2 al 3 marzo. La società invita gli ospiti a registrarsi per il live streaming e ad avere l'opportunità di accedere a contenuti esclusivi. Sì, sarà aperto anche a voi, a patto che voi conosciate la lingua inglese.

Samsung: un evento pensato per la creazione dei contenuti

Il livestream del Samsung Galaxy Creator Collective sarà co-ospitato dai creatori di YouTube e dai membri del #TeamGalaxy Colin & Samir. Le dirette giornaliere dureranno 2 ore e forniranno contenuti interattivi guidando gli spettatori ad una migliore comprensione della creazione di contenuti digitali per il web.

Ospiti speciali dell'evento includono Andrew Rea, il creatore del canale Babish Culinary Universe su YouTube, la fotografa professionista Marilyn Hue, l'autrice e relatrice Alexa Rose Carlin e il narratore di TikTok Alex Stemplewski. All'evento parteciperanno anche altri 30 content creator “emergenti” che daranno ulteriori suggerimenti.

Gli ospiti di SGCC ascolteranno le storie personali dei suddetti creatori di contenuti, che condivideranno i loro viaggi e le loro esperienze e aiuteranno i nuovi utenti a spingere i loro brand al livello successivo.

“Sappiamo che con gli strumenti e il supporto giusti, i creatori di contenuti possono continuare a fare cose straordinarie e siamo entusiasti di continuare a fornire loro piattaforme per aiutarli a influenzare il mondo in modi positivi“, ha affermato Janet Lee, Head of Mobile Marketing presso Samsung Electronics America.

L'evento sarà trasmesso in streaming dal Samsung 837 e le persone potranno partecipare all'evento previa registrazione online. Tenete presente che gli utenti registrati avranno accesso a contenuti esclusivi che non verranno trasmessi in streaming dal vivo. Vi basterà cliccare qui e seguire la procedura.