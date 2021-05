Secondo quanto riferito, Samsung utilizzerà il SoC Exynos 2200 con GPU AMD per i suoi laptop proprietari futuri.

Samsung Exynos 2200: un processore MAI visto prima

Di fatto, Samsung e AMD hanno lavorato insieme per lo sviluppo di una GPU personalizzata e pare che il frutto del loro lavoro dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno. Il processore, facente parte della gamma Samsung Exynos, sarà il più potente mai prodotto dal gigante sudcoreano.

Ora, secondo un nuovo rapporto proveniente dal Korean Economic Daily, si apprende che l’OEM tecnologico sudcoreano potrebbe anche pianificare il lancio di un laptop alimentato da questo nuovo chipset. Sebbene non sia ancora confermato, è probabile che il nome del chipset sia Exynos 2200.

Questo nuovo SoC alimenterà i futuri device di punta e tablet del marchio. Ora, le voci di corridoio suggeriscono che verrà utilizzato anche per alimentare un laptop, così da competere ufficialmente con i Mac di Apple aventi il chipset Apple M1.

Samsung potrebbe lanciare un portatile rivale basato su Windows nella seconda metà di quest’anno. Tuttavia, è interessante notare che questo non sarà il primo laptop basato su ARM di Samsung poiché la società ha già lanciato Galaxy Book S con chipset Snapdragon 8Cx.

Ma, d’altronde, sarà il primo Samsung ad utilizzare lo stesso chip per alimentare il suo laptop e gli smartphone. Ad essere onesti, non ci aspettiamo che la società sudcoreana lanci presto un terminale alimentato Exynos 2200, ma dovremmo dover attendere almeno il 2022.

Al momento non ci sono informazioni disponibili sul nuovo chipset in arrivo ed è troppo presto per saperlo con certezza. Ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane (o per meglio dire, mesi), con l’avvicinarsi dell’annuncio ufficiale.

