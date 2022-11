Samsung userà la stessa selfiecam su tutti i modelli di Galaxy S23

Si dice che Samsung inserirà la medesima fotocamera selfie su tutti i device della line-up premium Galaxy S23. A dirlo è un nuovo report trapelato online in queste ore.

Oramai scriviamo e parliamo di S23 praticamente ogni giorno; i rumors e le indiscrezioni si susseguono senza sosta da diverse settimane e adesso, grazie ad un leak dell’ultimo minuto, siamo in grado di scoprire come sarà fatta la selfiecam presente sui nuovi esemplari di top di gamma coreani. In passato avevamo letto anche che S23 Ultra avrebbe ricevuto un’ottica anteriore da soli 10 o 12 Mpx e questo rumor va proprio in questa direzione. L’ammiraglia riceverà quindi la medesima lente della variante basica e dell’iterazione Plus.

Samsung Galaxy S23: perché ci sarà la stessa selfiecam su tutti i modelli?

Come detto in più occasioni, sappiamo benissimo che il top di gamma della serie, l’S23 Ultra, presenterà un’ottica principale da 200 Megapixel realizzata da Samsung stessa. Questo sensore sarà coadiuvato da una lente ultrawide e da un teleobiettivo 3X da 10 Mpx nonché da un obiettivo periscopico da 10 Mpx con zoom 3x.

Il report di ETNews, i nuovissimi S23 e S23+ vanteranno una configurazione fotografica composta da tre sensori con quello principale da 50 megapixel. Non mancheranno lenti aggiuntive da 12 e 11 Mpx.

Giusto per chi non lo sapesse, gli attuali S22 e S22+ vantano una main camera da 50 Mega con grandangolare da 12 Mpx e tele da 10 Mega. Il cameraphone attuale è l’S22 Ultra (che si trova su Amazon a 949,00€) ma è ovvio che sarà così anche per la serie del prossimo anno.

Per quanto riguarda le stime di vendita, il colosso della tecnologia sudcoreana ipotizza di spedire 32 milioni di device anche se la metà di questi sarà riservata all’S23 Ultra. Il modello base invece rappresenterà il 30% della produzione. Il Plus sarà il meno venduto.

