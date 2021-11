Samsung: un 2022 ricco di tablet, smartwatch, laptop e non solo

I piani strategici di Samsung per il prossimo anno comprendono l'ufficializzazione di numerosi prodotti in relazione a cui, nelle ultime ore, la roadmap è trapelata on-line. Scopriamo quindi cosa l'azienda sudcoreana abbia in serbo per noi.

Tante novità per Samsung nel 2022: non manca nulla

Cominciamo allora dando uno sguardo alla tabella di marcia che, salvo ripensamenti, mostra quali siano i dispositivi che il produttore intende commercializzare nel 2022:

Escludendo gli smartphone, non inclusi nello schema, dovremmo quindi assistere all'introduzione sul mercato dei nuovi tablet della gamma Galaxy Tab S8: nello specifico, oltre al modello standard, sarebbero a disposizione del pubblico anche le versioni Plus, Ultra e Lite. A questi si affiancherebbero poi il Galaxy Tab A8 ed il Galaxy Tab A7 Lite.

Per quanto riguarda i laptop, Samsung dovrebbe presentare anche i nuovi modelli di Galaxy Book2 Pro, in compagnia del Galaxy Chromebook Go. Spazio anche per i wearable, con il prossimo Galaxy Watch5. Infine, gli amanti della musica saranno contenti per la futura uscita degli auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro2 e Live2.