Samsung chiude Tizen App Store: è la fine di un'epoca

Samsung ha sancito la fine del supporto a Tizen App Store per i nuovi e i vecchi utenti. Infatti, a partire dal 31 dicembre 2021, nessun utente è più in grado di scaricare e/o aggiornare le applicazioni provenienti dallo store digitale di Samsung. L'arrivo di questa notizia era ormai attesa da diversi mesi, più o meno dallo scorso giugno quando la compagnia aveva iniziato a bloccare la possibilità di utilizzare lo store per i nuovi utenti.

Samsung sancisce la fine del supporto per Tizen App Store

L'ultimo smartphone munito del supporto a Tizen App Store era il modello Samsung Z4 lanciato nel 2017; a seguito del suo lancio, inoltre, la compagnia aveva interrotto il rilascio di nuovi device facendo intendere che ben presto il pieno supporto allo store digitale sarebbe scemato.

Gli utenti ancora oggi muniti di un device strettamente legato a Tizen App Store non hanno altro da fare che volgere il proprio sguardo verso device più recenti con il supporto di Galaxy Store e del Play Store di Google.

