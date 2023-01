Samsung svelerà i nuovi SoC dedicati agli smartphone durante il Galaxy Unpacked

Samsung presenterà nuovi ed esclusivi chipset per i dispositivi in arrivo nel corso dell’anno nel corso del prossimo Galaxy Unpacked di febbraio. Nel corso dell’evento, la società svelerà le ammiraglie Android next-gen facenti parte della serie Galaxy S23. Oltre ai telefoni ci saranno anche i processori del futuro; ci domandiamo solo se sostituiranno gli Exynos.

Samsung: cosa sappiamo dei chipset in arrivo?

Stando al nuovo rapporto appena emerso, scopriamo che il colosso tecnologico sudcoreano sta per rilasciare un nuovo processore dedicato ai suoi smartphone. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato un leak proveniente da Ice Universe. Non di meno, lo stesso insider ha anche spoilerato la data di lancio degli smartphone premium: 1° febbraio. Ovviamente è una data non ancora confermata dalla stessa compagnia, quindi vi invitiamo a prenderla con un pizzico di sale.

Fra le altre cose vediamo che anche il presidente della divisione business di Samsung, TM Roh, ha svelato che la società svelerà un ” chip dedicato ai Galaxy” nel corso del prossimo evento della compagnia.

TM Roh will reveal the latest information on the "Galaxy dedicated chip" at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL — Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023

Non c’è da stupirsi più di tanto, in fondo. Sono informazioni già conosciute anche perché si diceva che Samsung stesse lavorando ad un chipset esclusivo per smartphone già da qualche mese. Qualcuno ipotizzava che si trattasse di una versione speciale dei chip Tensor di Google, magari per la serie di midrange Pixel A. Sappiamo tutti che i SoC Exynos (e non solo) sono presenti anche in altri marchi, oltre che sugli smartphone proprietari.

Secondo altre fonti vicine alla questione, sembra che la divisione Samsung Foundry stia lavorando ad una nuova tecnologia di produzione GAA a 3 nanometri; in poche parole, ci aspettiamo di vedere presto un processore “fatto in casa” potentissimo e completamente rinnovato rispetto ai “vecchi” Exynos. Staremo a vedere; restate connessi con noi per tutte le ultime informazioni in merito.

