Samsung svela l'S22 Ultra realizzato con Mercedes Benz

Samsung ha appena presentato le edizioni Mercedes Benz e Mark & ​​Lona relative al suo ultimo flagship, il Galaxy S22 Ultra 5G. Ecco come sono.

Samsung Galaxy S22 Ultra: le versioni più esclusive di sempre

Come al solito, il mercato interno di Samsung della Corea del Sud godrà di alcune offerte esclusive con il Galaxy S22 Ultra (preordinabile su Amazon a 1279,00€), secondo quanto indicano i rapporti.

Il gigante della tecnologia porterà le edizioni Mark & ​​Lona e Mercedes Benz dell'S22 Ultra esclusivamente in Corea del Sud, come suggerito da un recente tweet di un informatore online.

I due modelli sono versioni esclusive del terminale in questione: una gode del lusso sfrenato del marchio giapponese di abbigliamento da golf di lusso Mark & ​​Lona e l'altra invece, di elementi di design iconici derivanti dalla casa automobilistica tedesca Mercedes Benz.

I due modelli vengono forniti con i loro pacchetti specializzati e numerosi accessori esclusivi. Una speciale custodia per il trasporto, un cinturino, una cover protettiva per il telefono, un pennarello a sfera e un patchwork sono alcuni degli accessori che saranno presenti nel pacchetto Mark & ​​Lona edition, mentre la versione Mercedes EQ avrà una custodia per telefono marchiata, un portachiavi, un portacarte e altri accessori con il logo Mercedes che li adorna.

Le due versioni di design del flagship per la Corea dovrebbero arrivare in quantità limitate e vendute esclusivamente nella terra natale dell'azienda. Il tipster non ha fornito ulteriori dettagli relativi alle due versioni esclusive del Galaxy S22 Ultra, quindi siamo all'oscuro dei prezzi e della data di uscita. Samsung deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale sulle due varianti in questo momento; difficilmente le vedremo nel nostro paese, però ci piacerebbe molto. L'iterazione Mercedes infatti, ci stuzzica molto.

Ricordiamo che questo è il super flagship del marchio coreano che presenta la S Pen integrata nella scocca e molti altri elementi di punta derivanti dalla serie Galaxy Note.

