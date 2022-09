Samsung stuzzica e provoca i fan di iPhone 14

In queste ore è apparso in rete un simpatico spot realizzato da Samsung che sembra voler stuzzicare a tutti i costi i fan della mela. Pare quasi che la società voglia invogliare gli utenti a passare dalla sua parte.

Dopo il debutto dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro, il web si è spaccato in due. C’è chi li osanna, chi li critica, chi si lamenta per il prezzo, chi non vede l’innovazione, chi la esaspera alla follia, insomma: di tutto e di più.

Con un nuovo video, Samsung ha appena voluto lanciare un messaggio – non troppo velato – ai nuovi fan della mela, invitandogli a provare un vero telefono che si piega e si ribalta come il Galaxy Z Flip4.

Samsung vs Apple: la sfida che non passa mai di moda

Lo spot si chiama “Join the flip side”, ovvero “unisciti al rovescio della medaglia”. Si nota una persona che ha in mano un melafonino di Apple e che prova a fare un selfie di gruppo. Mentre il Flip4 può stare in piedi da solo grazie al suo form factor, l’iPhone no, ma la ragazza dice: “Non passerei mai a Samsung. Adoro il mio telefono”. Questo dovrebbe sottolineare la tipica testardaggine di coloro che amano i propri device e non riescono a guardare oltre il proprio recinto. Allusione agli Applefan?

L’utilizzatore di iPhone, ossessionato dalla concorrenza (Samsung) che riesce a sfornare prodotti che si aprono e chiudono come libri, come conchiglie o altro alla fine continua a ripetersi frasi del tipo “Ho sempre amato il mio telefono”, “Non cambierei mai” e “Non passerò mai a Samsung”, quasi come se volesse convincersi. Alla fine, tenta di piegare a metà il suo telefono Apple ma desiste e ordina un Galaxy Z Flip4.

Insomma, frecciatine non troppo velate fra le due società. Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo, Galaxy Z Flip4 si trova su Amazon a 1199,00€.

