Samsung sta sviluppando un display OLED per iPad

Un nuovo rapporto emerso online suggerisce che Samsung Display ha appena iniziato lo sviluppo di un nuovo pannello OLED che utilizza una struttura tandem a due stack, che potrebbe essere presente sui futuri modelli di iPad; di fatto, le indiscrezioni relative ad un tablet della mela con unità OLED continuano a crescere sempre più.

Samsung: cosa sappiamo del pannello OLED per i futuri iPad?

The Elec afferma che il produttore di display sudcoreano sta sviluppando dei nuovi schermi per ottenere da parte di Apple degli ordini aggiuntivi. Si dice che il primo device di grandi dimensioni della mela con tecnologia OLED dovrebbe arrivare fra due anni, nel 2024. A dirlo sono delle persone che hanno familiarità con la questione.

Questo display OLED utilizza una struttura tandem a due stack in cui il pannello ha due EML (Emission Lawyer).

“Avere una struttura a due stack, al contrario della struttura a stack singolo attualmente prodotta da Samsung Display, raddoppia la luminosità del pannello OLED mentre la sua durata dovrebbe essere quadruplicata“, spiega la pubblicazione.

Il rapporto afferma che non solo questo display potrebbe essere presente sui modelli di iPad lanciati entro il 2024, ma si prevede anche che la compagnia di Tim Cook possa applicare unità OLED anche alle sue linee MacBook e iMac.

Questo cosiddetto materiale T1 è ora in fase di sviluppo poiché Samsung Display punta ad applicare il materiale per la produzione commerciale nel 2023. Quindi, il suo successore T2 dovrebbe avere una produzione commerciale nel 2024, che potrebbe essere quella disponibile su iPad, secondo quanto si evince.

The Elec ricorda che Apple ha collaborato con Samsung per produrre un iPad OLED l'anno scorso, tuttavia è stato cancellato durante il terzo trimestre dello scorso anno, come riportato dall'analista Ming-Chi Kuo.

Un precedente rapporto pubblicato il mese scorso ha mostrato che LG punta anche a una fetta del mercato dei tablet di Cupertino; sta pianificando di raddoppiare la capacità di produzione di un impianto OLED dedicato agli schermi di piccole e medie dimensioni.

Se la casa produttrice di iPad lancerà effettivamente un tablet OLED, non aspettatevi certo che venga svelato durante l'evento Peek Performance della prossima settimana, dove si dice che la società di Cupertino svelerà l'iPad Air di quinta generazione con funzionalità Center Stage, chip A15 Bionic e 5G al seguito.