Samsung sta per svelare il nuovo Galaxy S23 FE

In queste ore il nuovo Samsung Galaxy S23 FE è appena apparso presso un altro portale per la certificazione; è stato avvistato online e ha ottenuto la certificazione HDR Plus. Il debutto di questo gioiello sembra essere alle porte, ma cosa sappiamo di preciso? Facciamo il punto della situazione.

Samsung Galaxy S23 FE: tutte le info prima del lancio

Ieri si è tenuto il keynote di Apple “Wonderlust” all’interno del quale l’azienda ha annunciato al mondo i nuovi iPhone 15 e 15 Pro; adesso però, è arrivato il momento di conoscere le novità degli altri brand di telefonia. Ad esempio, Google ha comunicato al mondo che la line-up Pixel 8 arriverà il 4 ottobre. Samsung invece, si sta preparando per svelare moltissimi dispositivi della gamma “Fan Edition”; dovremmo fare la conoscenza dei tablet Tab S9 FE e S9+ FE, oltre che degli auricolari Galaxy Buds FE. Come non citare però, il meraviglioso Galaxy S23 FE di cui tutti parlano da tempo; questo smartphone sarà un flagship killer e il suo lancio è imminente. Ha ricevuto, proprio in queste ore, la certificazione HDR Plus che suggerisce la presenza del supporto per l’HDR sul display del device. Il telefono è anche stato avvistato presso altri portali per la certificazione.

Dai rendering trapelati in passato sappiamo che lo smartphone presenterà uno schermo flat con bordi curvi, cornici contenute, singolo foro per la selfiecam, mentre i pulsanti fisici saranno tutti allocati sul lato destro del frame. Ci sarà una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel con OIS, seguito da un’ultrawide da 12 Mega e da un tele da 9 Megapixel. La selfiecam invece, sarà da 9 Mpx. Lo schermo sarà un pannello Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz.

Sotto la scocca presenterà lo Snapdragon 8 Gen 1 o l’Exynos 2200 a seconda del mercato di riferimento. La RAM potrebbe essere da 8 GB e lo storage (non espandibile) da 256 GB. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W. Arriverà con Android 13 e skin OneUI 5.1.1. Le sue misure dovrebbero essere di 158,0 mm x 76,5 mm x 8,2 mm e il suo peso invece, di circa 210 grammi. Se volete acquistare il Galaxy S23 standard, sappiate che è in sconto su Amazon a 657,99€, spese di spedizione incluse.

