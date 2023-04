Samsung si prepara a spodestare Google Discover dai suoi smartphone

Il dominio assoluto di Google Discover per accedere facilmente e rapidamente alle notizie di tutto il mondo non è una novità: chiunque è ormai abituato a uno swipe right dalla Home del proprio smartphone Android per raggiungere l’aggregatore di contenuti della Grande G, al fine di vedere le ultime nuove personalizzate dagli algoritmi. Samsung da tempo propone un’alternativa predefinita sui suoi dispositivi chiamata Samsung Free ma, solo in queste ore, vedrà una completa rivoluzione diventando Samsung News e ottenendo altre modifiche importanti.

Samsung sfida Google Discover

Dopo il debutto all’interno di One UI 3 e Android 11, Samsung Free non ha riscosso molto successo pur offrendo la separazione ottimizzata dei contenuti tra le schede Guarda, Ascolta, Leggi e Riproduci, a seconda della loro tipologia. Per la società sudcoreana è però arrivato il momento del cambiamento, completando la transizione verso il servizio Samsung News.

Così facendo, l’azienda unirà le schede Leggi e Ascolta in una nuova sezione, mentre il servizio si concentrerà maggiormente sui contenuti delle notizie, rispecchiando le funzionalità di Google Discover al fine di diventare un concorrente diretto effettivo e non un’alternativa dal successo scarso.

Al contempo, le schede Guarda e Riproduci verranno ritirate cosicché gli utenti inizino a utilizzare le app Samsung TV Plus e Game Launcher per accedere ai medesimi contenuti.

Samsung News inizierà a essere distribuito a partire dal 18 aprile 2023 come aggiornamento dell’app Samsung Free alla versione numero v6.0.1. In caso di disinteresse per questa applicazione di sistema è comunque possibile accedere alle impostazioni di One UI per disabilitare completamente Samsung Free e utilizzare, al suo posto, la più blasonata Google Discover.