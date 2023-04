Samsung Galaxy Z Fold 5, cosa sappiamo finora

La nuova generazione di smartphone pieghevoli firmata Samsung sta per arrivare, tanto che abbiamo già visto qualche dettaglio tecnico su Geekbench giusto pochi giorni addietro. Il prossimo foldable a farfalla del gigante sudcoreano forse richiederà altri mesi di attesa prima di approdare sugli scaffali dei negozi ma, grazie ai tipster del settore, possiamo già inquadrare tutte le informazioni note a inizio aprile 2023. Andiamo a vedere, allora, tutto ciò che sappiamo su Samsung Galaxy Z Fold 5.

Le specifiche di Samsung Galaxy Z Fold 5

La formula dello smartphone pieghevole ammiraglia proposto da Samsung potrebbe variare sensibilmente con la prossima iterazione: alcuni tipster parlano infatti della modifica del meccanismo di piegatura, già mostrato dalla stessa azienda coreana durante il CES 2023. Grazie a tale soluzione, Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe rivelarsi più compatto, pratico da utilizzare, piegando il display con una forma a goccia quando chiuso al fine di creare una curva molto più delicata.

In aggiunta, Samsung potrebbe dotare un display denominato Flex In & Out che permetterebbe di piegare lo smartphone sia verso l’interno che verso l’esterno, introducendo il più grande cambiamento di design visto sin dal debutto della linea Galaxy Z Fold.

Meglio escludere sin da subito, invece, il debutto del Samsung Galaxy Z Fold 5 con schermo scorrevole o arrotolabile.

Per quanto riguarda ciò che si trova sotto la scocca, dopo avere visto il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 nel Galaxy Z Fold 4 possiamo aspettarci una variante “Plus” dello Snapdragon 8 Gen 2 – o anche la versione base del medesimo chip. Lato fotocamera, invece, report affermano che il Galaxy Z Fold 5 approderà con una lente principale da 108 MP, seguita da un teleobiettivo 2x da 64 MP e da una fotocamera grandangolare da 12 MP.

Più importante notare, tuttavia, che il prossimo smartphone pieghevole flagship potrebbe non arrivare sul mercato con slot S Pen in quanto renderebbe il device più spesso. Infine, si vocifera la presenza di uno schermo interno da 7,6 pollici – come il predecessore – e il certificato IP68 per la protezione da acqua e polvere.

Il periodo di lancio

Parlando del periodo di lancio, possiamo fare qualche previsione – da prendere rigorosamente con le pinze – osservando lo storico per i modelli precedenti. Abbiamo difatti visto la gamma Samsung Galaxy Z Fold approdare sempre nel mese di agosto tra 2020 e 2022, a volte verso inizio mese, altre verso la fine. In breve, l’ottavo mese dell’anno sembra il candidato principale, ma le sorprese sono dietro l’angolo. L’arrivo effettivo nei negozi, invece, dovrebbe avvenire circa due settimane dopo la presentazione.

Ci teniamo a rendere noto, a questo punto, che Samsung potrebbe ridurre drasticamente gli obiettivi di spedizione per Z Fold 5 e Z Flip 5, fissando il target a 10 milioni di unità, di cui due distribuiti al momento del lancio globale.

Il prezzo

Sia il Galaxy Z Fold 3 che il Galaxy Z Fold 4 avevano un prezzo di 1.849 euro circa al momento del lancio. Non ci si aspetta, pertanto, un abbassamento del prezzo nel caso del Samsung Galaxy Z Fold 5; al contrario, un aumento non va escluso.