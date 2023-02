Samsung: soundbar wireless da 200W a prezzo CLAMOROSO (-42%)

Portati l’audio del cinema direttamente in casa tua e goditi film, eventi sportivi e serie TV in modo coinvolgente. Tutto questo spendendo molto meno di quello che dovresti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la sounbar Samsung a soli 229,99 euro, invece che 399,99 euro.

È tutto vero, non ci sono errori. Grazie a questo sconto del 42% risparmi più di 169 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con una spesa decisamente inferiore fai un regalo a tutta la famiglia.

Samsung: la sounbar wireless dal suono stupendo

Grazie all’audio surround 3D Doby Atmos potrai goderti tutti i tuoi contenuti video in modo coinvolgente e dinamico. Ogni film, serie TV o partita, sarà come viverli in prima persona. È dotata del sistema All-in-one, con 4 subwoofer e 3 tweeter. Il tutto in un design compatto ed elegante che puoi mettere tranquillamente sotto la TV.

Collega la sounbar senza bisogno di cavi, solo in modalità wireless. Questo ti permette di collegare velocemente qualsiasi dispositivo, come uno smartphone o un Tablet. E poi non devi nemmeno fare chissà quali prove per avere l’audio migliore. Infatti grazie alla tecnologia SpaceFit Sound, è in grado di riconoscere automaticamente la distanza tra le pareti e quindi ottimizzare il suono al meglio adeguandosi all’ampiezza della tua stanza.

Non c’è molto da girarci intorno, a questo prezzo bisogna solo fare in fretta. Per cui, prima che sia troppo tardi, vai su Amazon e acquista la tua sounbar Samsung a soli 229,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

