Samsung Soundbar Serie Q in offerta su Amazon: risparmi oltre 100€

La Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF della serie Q è una soundbar di alta qualità che offre un’esperienza audio coinvolgente grazie alle sue caratteristiche avanzate. Attualmente in offerta su Amazon, oggi può essere tua a soli 282€, contro un normale prezzo di listino di 399€. Davvero niente male!

La soundbar è dotata di sette speaker, inclusi un altoparlante centrale e tecnologie come Dolby Atmos e DTS Virtual:X, che offrono un audio surround 3D coinvolgente. Questo ti permette di immergerti completamente nella tua esperienza di visione, con un suono che sembra provenire da diverse direzioni. Inoltre, la soundbar è compatibile con il telecomando della TV Samsung, consentendoti di regolare facilmente la potenza e il volume.

La Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF supporta il collegamento wireless tramite Bluetooth con la TV, semplificando l’installazione e consentendo di godere del suono senza fili. L’audio è reso attraverso un sistema a 3.1 canali, con un altoparlante centrale integrato per creare un effetto acustico immersivo e realistico. L’audio è stato progettato dal Samsung Audio Lab per offrire un’esperienza di ascolto simile a quella di un cinema. La soundbar supporta la funzione Q-Symphony, che crea una perfetta armonia tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore, offrendo un suono più ampio e coinvolgente. Inoltre, la funzione Tap Sound consente di trasmettere la musica dai dispositivi mobili alla soundbar con un semplice tocco. La Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF offre anche diverse funzionalità ottimizzate per l’uso in base al contenuto.

L’Adaptive Sound Lite garantisce tracce audio chiare e precise, ottimizzando il suono in base al tipo di contenuto che stai guardando. La modalità Game Mode è progettata per i giochi, eliminando rumori indesiderati e rilevando l’esatta provenienza dei suoni per un’esperienza di gioco coinvolgente. La soundbar è dotata di una connessione HDMI eARC, che offre una qualità audio invariata. È inclusa una staffa da muro per un’installazione facile e il pacchetto include anche un telecomando.

La Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF della serie Q è una soluzione audio di alta qualità che offre un suono coinvolgente e realistico. Con le sue caratteristiche avanzate come Dolby Atmos, DTS Virtual:X e Q-Symphony, è in grado di migliorare l’esperienza di visione e di ascolto. Con la sua connettività wireless e le funzionalità ottimizzate per il contenuto, è una scelta eccellente per un audio di qualità da utilizzare con la tua TV. Non farti scappare questa offerta e risparmia subito oltre 100€!

