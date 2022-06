Samsung, soundbar da 150W con suono EPICO a prezzo WOW (74€ su eBay)

Non è affatto necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare una soundbar capace di assicurarti un’esperienza di ascolto di un certo livello, anzi. Se, infatti, acquisti adesso la soundbar da 150W di Samsung fintanto che è in forte sconto su eBay, hai la certezza che l’audio riprodotto dal device avrà una perfetta equalizzazione indipendentemente dalla sorgente audio.

Dotata di tutti gli ingressi per collegarla rapidamente alla tua smart TV, la soundbar da 150W ti offre la possibilità di sperimentare il meglio delle tecnologie Samsung per quanto riguarda la gestione dell’audio.

La potente soundbar di Samsung da 150W è in offerta a prezzo folle su eBay (-11%)

Smart Sound, ad esempio, è una particolare funzionalità che analizza automaticamente e in modo costante l’audio in base al contenuto al fine di garantirti un’esperienza di ascolto sempre eccellente, mentre la feature Surround Sound Expansion si occupa di espandere il volume acustico in verticale e lateralmente per generare un vero effetto surround avvolgente.

Non solo video e audio: la soundbar da 150W di Samsung è anche ideale per gli amanti del gaming. La modalità Game Mode amplifica gli effetti sonori della tua console per un audio sempre preciso e di altissima qualità.

Acquista subito la soundbar da 150W di Samsung fintanto che è in offerta su eBay con l’11% di sconto: una volta collegata alla smart TV in salotto potrai apprezzare l’audio dei tuoi film preferiti quasi come se fossi al cinema, mentre il collegamento rapido con il Bluetooth ti offrirà la possibilità di ascoltare i tuoi gruppi preferiti dal tuo smartphone e/o tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.